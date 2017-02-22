限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台

2017/02/22 20:42

SpeXial近日風波不斷。（翻攝自SpeXial官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣男團「SpeXial」日前才爆出團員晨翔閃退，又爆出公司帳目不清、壓榨團員等負面消息，今日又被週刊爆料團員子閎也密謀退團，雖然子閎已出面澄清無意退團，仍造成不小傷害。沒想到現在又傳出，2位中國籍團員Dylan、執沒有申請工作證，就上台演出。

中國籍團員Dylan（左）、執（右）被爆未申請工作證就登台演出。（翻攝自SpeXial臉書）

據《聯合報》報導，去年5月SpeXial舉辦首場演唱會，原本開場第一首歌「Boyz On Fire」是只有9人編制的歌曲，沒想到一上台卻變成11人，但當時Dylan、執卻尚未宣佈正式加入SpeXial，因此引起粉絲強烈不滿，怒嗆「你們是誰啊？」質疑經紀公司強硬要求粉絲接收，現在又被爆去年7月加入SpeXial的中國籍團員Dylan、執，在5月登台演出「Boyz On Fire」時，並未申請工作證，疑似觸法。

子閎今被爆有意退團，隨後出面否認退團傳聞。（翻攝自子閎臉書）

對此，SpeXial經紀公司則否認未申請工作證的說法，澄清2位中國籍成員突然在演唱會上出現，其實事前都已向文化部申請。

相關新聞

推薦新聞
幫徒弟彭于晏說話 黃立成：繼續跳舞會比GD好 幫徒弟彭于晏說話 黃立成：繼續跳舞會比GD好
2017/02/22 20:55
鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我 鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我
2017/02/22 20:45
SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台 SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台
2017/02/22 20:42
謝祖武重回校園 不當老師改當學生妹？ 謝祖武重回校園 不當老師改當學生妹？
2017/02/22 20:32
（影音）董事長樂團94狂 MV出現電子花車讓台客都高潮 （影音）董事長樂團94狂 MV出現電子花車讓台客都高潮
2017/02/22 20:31
（影音）丁春誠聽到沒？ Akemi收禮「有愛就可以」 （影音）丁春誠聽到沒？ Akemi收禮「有愛就可以」
2017/02/22 20:16
飛機延遲1小時 空中飛人喬妹包緊緊抵台 飛機延遲1小時 空中飛人喬妹包緊緊抵台
2017/02/22 20:11
楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？ 楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？
2017/02/22 19:57
吳宗憲開演唱會？吳姍儒打槍「還好大巨蛋還沒蓋好」 吳宗憲開演唱會？吳姍儒打槍「還好大巨蛋還沒蓋好」
2017/02/22 19:52
斷貨傳捷報 蔡佳麟嘆：寇桑聽不到了 斷貨傳捷報 蔡佳麟嘆：寇桑聽不到了
2017/02/22 19:48
「瞎 #就是在講你」 嘎嘎被新歡暗批「渣男」？ 「瞎 #就是在講你」 嘎嘎被新歡暗批「渣男」？
2017/02/22 19:29
余天單P踹人打架 濺血驚動秀場 余天單P踹人打架 濺血驚動秀場
2017/02/22 19:17
根本楊冪複製人 正妹替身挨轟炒作開嗆了 根本楊冪複製人 正妹替身挨轟炒作開嗆了
2017/02/22 19:07
阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產 阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產
2017/02/22 19:00
男星遭譏下體弱 惱羞撲倒六月想幹嘛 男星遭譏下體弱 惱羞撲倒六月想幹嘛
2017/02/22 18:43
關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷 關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷
2017/02/22 18:37
遭爆被劈好劈滿 花褲妹不認回收嘎嘎 遭爆被劈好劈滿 花褲妹不認回收嘎嘎
2017/02/22 18:35
被爆復合嘎嘎 花褲妹：別斷我桃花 被爆復合嘎嘎 花褲妹：別斷我桃花
2017/02/22 18:23
宋慧喬來台秀凍齡肌 暖身先展亮麗活力 宋慧喬來台秀凍齡肌 暖身先展亮麗活力
2017/02/22 18:16
遇到嘎嘎不尷尬 鼓鼓：我會伸出友誼之手 遇到嘎嘎不尷尬 鼓鼓：我會伸出友誼之手
2017/02/22 18:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.