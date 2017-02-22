SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台

SpeXial近日風波不斷。（翻攝自SpeXial官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣男團「SpeXial」日前才爆出團員晨翔閃退，又爆出公司帳目不清、壓榨團員等負面消息，今日又被週刊爆料團員子閎也密謀退團，雖然子閎已出面澄清無意退團，仍造成不小傷害。沒想到現在又傳出，2位中國籍團員Dylan、執沒有申請工作證，就上台演出。

中國籍團員Dylan（左）、執（右）被爆未申請工作證就登台演出。（翻攝自SpeXial臉書）

據《聯合報》報導，去年5月SpeXial舉辦首場演唱會，原本開場第一首歌「Boyz On Fire」是只有9人編制的歌曲，沒想到一上台卻變成11人，但當時Dylan、執卻尚未宣佈正式加入SpeXial，因此引起粉絲強烈不滿，怒嗆「你們是誰啊？」質疑經紀公司強硬要求粉絲接收，現在又被爆去年7月加入SpeXial的中國籍團員Dylan、執，在5月登台演出「Boyz On Fire」時，並未申請工作證，疑似觸法。



子閎今被爆有意退團，隨後出面否認退團傳聞。（翻攝自子閎臉書）

對此，SpeXial經紀公司則否認未申請工作證的說法，澄清2位中國籍成員突然在演唱會上出現，其實事前都已向文化部申請。