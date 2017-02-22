限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

嘻小瓜曝子瑜暖舉 反過來開導昔日老師

2017/02/22 20:20

嘻小瓜（左）是子瑜（右）出道前的舞蹈老師。（合成圖，翻攝自嘻小瓜臉書、OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「TWICE」近年幾乎紅遍全亞洲，其中台灣成員子瑜更是團中數一數二的人氣王，雖然紅了但是子瑜私毫沒有大頭症，近日她出道前的舞蹈老師嘻小瓜就透露子瑜私底下的暖舉，不僅會關注自己的動態，甚至還會開導嘻小瓜！

嘻小瓜（右）特地飛到南韓去看「TWICE」的演唱會。（翻攝自嘻小瓜臉書）

嘻小瓜日前特地飛到南韓看「TWICE」的演唱會，甚至還前進後台跟昔日徒弟子瑜說話拍照，而根據《ETtoday》報導，嘻小瓜透露，他跟子瑜大約聊了15分鐘，子瑜不僅表示自己都有在關注自己的Instagram，甚至還開導他說「只要有粉絲就會有酸民」，要他不要在意、在台灣加油，貼心的行徑讓嘻小瓜大讚子瑜「真的很成熟」！

嘻小瓜（左）還跟其他「TWICE」的團員拍照。（翻攝自嘻小瓜臉書）

此外，嘻小瓜還自曝雖然自己看演唱會時坐在「JYP娛樂」的代表朴軫永前方，但他還是不計形象瘋狂尖叫，且朴軫永有跟自己打招呼，態度相當親切。嘻小瓜看完演唱會後多次在社群網站發文，除了稱讚子瑜進步很多、讓他想向她看齊，也透露在後台跟子瑜拍完照後，子瑜還暖心說可以跟其他成員拍，甚至介紹他給經紀人認識，零架子的態度讓網友也超感動！

相關新聞

推薦新聞
高國華繼女忍7年爆發 痛訴「小孩頂大人的罪」 高國華繼女忍7年爆發 痛訴「小孩頂大人的罪」
2017/02/22 17:49
阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產 阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產
2017/02/22 19:00
（圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽 （圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽
2017/02/22 18:21
李宗瑞電影 冠希前女友「允全裸、跳艷舞」試鏡成功 李宗瑞電影 冠希前女友「允全裸、跳艷舞」試鏡成功
2017/02/22 15:53
飛機延遲1小時 空中飛人喬妹包緊緊抵台 飛機延遲1小時 空中飛人喬妹包緊緊抵台
2017/02/22 20:11
余天單P踹人打架 濺血驚動秀場 余天單P踹人打架 濺血驚動秀場
2017/02/22 19:17
施易男視訊目睹小明明斷氣 祈求媽媽入夢中 施易男視訊目睹小明明斷氣 祈求媽媽入夢中
2017/02/22 17:57
投資房產牽紅線 「甜心主播」李芳瑜悄結婚 投資房產牽紅線 「甜心主播」李芳瑜悄結婚
2017/02/22 14:00
范范不怕罵 空姐主動送鞋惹 范范不怕罵 空姐主動送鞋惹
2017/02/22 21:53
驚爆被阿翔抓姦在床？陳艾琳PO文... 驚爆被阿翔抓姦在床？陳艾琳PO文...
2017/02/22 22:21
超越下體真空 喬妹臀照洩出崩潰 超越下體真空 喬妹臀照洩出崩潰
2017/02/22 17:33
蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭 蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭
2017/02/22 18:48
慘！強國假唱童星大學3度落榜 遭諷開高走低 慘！強國假唱童星大學3度落榜 遭諷開高走低
2017/02/22 19:33
根本楊冪複製人 正妹替身挨轟炒作開嗆了 根本楊冪複製人 正妹替身挨轟炒作開嗆了
2017/02/22 19:07
重拾失落der勇氣 許瑋甯獨往異地剉咧等 重拾失落der勇氣 許瑋甯獨往異地剉咧等
2017/02/22 13:30
楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？ 楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？
2017/02/22 19:57
Wonder Girls解散仍發威 師妹TWICE代領音源大獎 Wonder Girls解散仍發威 師妹TWICE代領音源大獎
2017/02/22 21:33
男星遭譏下體弱 惱羞撲倒六月想幹嘛 男星遭譏下體弱 惱羞撲倒六月想幹嘛
2017/02/22 18:43
男星快嘴爆出高圓圓懷孕 趙又廷這樣說... 男星快嘴爆出高圓圓懷孕 趙又廷這樣說...
2017/02/22 22:22
媽曾後悔生下她 成語蕎嗆聲父小三 媽曾後悔生下她 成語蕎嗆聲父小三
2017/02/22 22:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.