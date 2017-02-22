嘻小瓜曝子瑜暖舉 反過來開導昔日老師

嘻小瓜（左）是子瑜（右）出道前的舞蹈老師。（合成圖，翻攝自嘻小瓜臉書、OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「TWICE」近年幾乎紅遍全亞洲，其中台灣成員子瑜更是團中數一數二的人氣王，雖然紅了但是子瑜私毫沒有大頭症，近日她出道前的舞蹈老師嘻小瓜就透露子瑜私底下的暖舉，不僅會關注自己的動態，甚至還會開導嘻小瓜！

嘻小瓜（右）特地飛到南韓去看「TWICE」的演唱會。（翻攝自嘻小瓜臉書）

嘻小瓜日前特地飛到南韓看「TWICE」的演唱會，甚至還前進後台跟昔日徒弟子瑜說話拍照，而根據《ETtoday》報導，嘻小瓜透露，他跟子瑜大約聊了15分鐘，子瑜不僅表示自己都有在關注自己的Instagram，甚至還開導他說「只要有粉絲就會有酸民」，要他不要在意、在台灣加油，貼心的行徑讓嘻小瓜大讚子瑜「真的很成熟」！

嘻小瓜（左）還跟其他「TWICE」的團員拍照。（翻攝自嘻小瓜臉書）

此外，嘻小瓜還自曝雖然自己看演唱會時坐在「JYP娛樂」的代表朴軫永前方，但他還是不計形象瘋狂尖叫，且朴軫永有跟自己打招呼，態度相當親切。嘻小瓜看完演唱會後多次在社群網站發文，除了稱讚子瑜進步很多、讓他想向她看齊，也透露在後台跟子瑜拍完照後，子瑜還暖心說可以跟其他成員拍，甚至介紹他給經紀人認識，零架子的態度讓網友也超感動！