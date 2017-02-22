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慘！強國假唱童星大學3度落榜 遭諷開高走低

2017/02/22 19:33

林妙可有「中國第一童星」之稱。（翻攝自林妙可微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「中國第一童星」之稱的林妙可，由於2008年在北京奧運會開幕式上演唱《歌唱祖國》而聲名大噪，甚至有人直指她是被全中國人民看著長大的！不過由於後來她被爆出是對嘴假唱，因此她的演藝之路一直都飽受批評。近日，林妙可參加多所藝術大學的入學考試更是3度落榜，慘遭諷刺「開高走低」。

林妙可2008年在北京奧運會上假唱。（翻攝自新浪娛樂）

根據《新浪娛樂》報導，林妙可今年初報考4所藝術大學，不過從2月16日開始就陸續傳出落榜，先是無緣北京電影學院，後來連她專長的女高音也沒獲得青睞，慘遭中央音樂學院聲樂歌劇系刷下，今日又爆出她連上海藝術學院也未入選，不僅3度落榜，還每間都在初試就被淘汰，僅剩南京藝術學校有機會。

林妙可日前參加多所大學的藝考。（翻攝自新浪娛樂）

對於林妙可落選的原因，有人推測是因她身高過矮不上相，且表演又過於浮誇，而各校的考官的確也不僅一次透露希望考生呈現自然的一面，林甚至被網友酸說「開高走低」、「出道至今沒有代表作」。不過，林妙可的媽媽對於女兒落榜則強調許多學生也落選，只不過林妙可是童星才會格外受到關注。此外，少男團體「TFBOTS」的王俊凱就成功進入「北電」複試，與林妙可命運大不同。

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