鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我

大S（左）發文疑似感嘆鄭爽「放飛自我」而引發議論。（合成圖，翻攝自大S、微微一笑很傾城微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛出道多年，橫跨主持、歌手、戲劇及作家等多種領域，成為全方位藝人，個性相當謹慎的她，今日有感而發：「在這自媒體的世界裡，每個公眾人物都想放飛自我！」

大S坦誠在這發聲平台多樣化的世界中，公眾人物都想放飛自我，但一旦「脫序」就會讓自己失去信用，當你不再取信於民，即使想利用自身力量，去為關注的議題發聲，也只會模糊焦點，「做自己」的尺度實難掌握。

「到底要做個犧牲自我的模範生？還是既能自由放飛又能取信於大眾的公眾人物？」大S認為這是個很難抉擇的議題，「完全取決於你長久累積的成績單」。

大S發文表達公眾人物「放飛自我」尺度難拿捏。（翻攝自大S微博）

而中國近日因「放飛自我」鬧得沸沸揚揚的女星就屬鄭爽，在螢光幕前一向清純甜美的她，因街頭哈菸、開私人帳號狂噴髒話等事件，「小仙女」形象蕩然無存，也許大S的一番話能讓她受益良多。

鄭爽以清純形象出道，接演《微微一笑很傾城》人氣再飆漲。（翻攝自微微一笑很傾城微博）



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