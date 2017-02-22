限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我

2017/02/22 20:45

大S（左）發文疑似感嘆鄭爽「放飛自我」而引發議論。（合成圖，翻攝自大S、微微一笑很傾城微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛出道多年，橫跨主持、歌手、戲劇及作家等多種領域，成為全方位藝人，個性相當謹慎的她，今日有感而發：「在這自媒體的世界裡，每個公眾人物都想放飛自我！」

大S坦誠在這發聲平台多樣化的世界中，公眾人物都想放飛自我，但一旦「脫序」就會讓自己失去信用，當你不再取信於民，即使想利用自身力量，去為關注的議題發聲，也只會模糊焦點，「做自己」的尺度實難掌握。

「到底要做個犧牲自我的模範生？還是既能自由放飛又能取信於大眾的公眾人物？」大S認為這是個很難抉擇的議題，「完全取決於你長久累積的成績單」。

大S發文表達公眾人物「放飛自我」尺度難拿捏。（翻攝自大S微博）

而中國近日因「放飛自我」鬧得沸沸揚揚的女星就屬鄭爽，在螢光幕前一向清純甜美的她，因街頭哈菸、開私人帳號狂噴髒話等事件，「小仙女」形象蕩然無存，也許大S的一番話能讓她受益良多

鄭爽以清純形象出道，接演《微微一笑很傾城》人氣再飆漲。（翻攝自微微一笑很傾城微博）


☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

相關新聞

推薦新聞
幫徒弟彭于晏說話 黃立成：繼續跳舞會比GD好 幫徒弟彭于晏說話 黃立成：繼續跳舞會比GD好
2017/02/22 20:55
鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我 鄭爽快來看！ 大S告白：公眾人物都想放飛自我
2017/02/22 20:45
SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台 SpeXial中國籍團員被爆沒工作證 公司否認非法登台
2017/02/22 20:42
嘻小瓜曝子瑜暖舉 反過來開導昔日老師 嘻小瓜曝子瑜暖舉 反過來開導昔日老師
2017/02/22 20:20
（影音）丁春誠聽到沒？ Akemi收禮「有愛就可以」 （影音）丁春誠聽到沒？ Akemi收禮「有愛就可以」
2017/02/22 20:16
吳速玲打扮就要嗆 簡嫚書帥就好 吳速玲打扮就要嗆 簡嫚書帥就好
2017/02/22 20:10
楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？ 楊丞琳曬女神級閨密照 網友：李榮浩拍的？
2017/02/22 19:57
Jolin米蘭取經 時尚周大滿貫 Jolin米蘭取經 時尚周大滿貫
2017/02/22 19:55
澎恰恰南英商工開講 傳承經驗現場笑聲不斷 澎恰恰南英商工開講 傳承經驗現場笑聲不斷
2017/02/22 19:52
慘！強國假唱童星大學3度落榜 遭諷開高走低 慘！強國假唱童星大學3度落榜 遭諷開高走低
2017/02/22 19:33
「瞎 #就是在講你」 嘎嘎被新歡暗批「渣男」？ 「瞎 #就是在講你」 嘎嘎被新歡暗批「渣男」？
2017/02/22 19:29
余天單P踹人打架 濺血驚動秀場 余天單P踹人打架 濺血驚動秀場
2017/02/22 19:17
蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭 蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭
2017/02/22 18:48
關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷 關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷
2017/02/22 18:37
放生腥夫的前奏？ 老公生日女星反常「這樣做」 放生腥夫的前奏？ 老公生日女星反常「這樣做」
2017/02/22 18:30
被爆復合嘎嘎 花褲妹：別斷我桃花 被爆復合嘎嘎 花褲妹：別斷我桃花
2017/02/22 18:23
（圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽 （圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽
2017/02/22 18:21
「狼王子」張軒睿內藏野性 想被獅子包圍 「狼王子」張軒睿內藏野性 想被獅子包圍
2017/02/22 18:20
宋慧喬來台秀凍齡肌 暖身先展亮麗活力 宋慧喬來台秀凍齡肌 暖身先展亮麗活力
2017/02/22 18:16
遇到嘎嘎不尷尬 鼓鼓：我會伸出友誼之手 遇到嘎嘎不尷尬 鼓鼓：我會伸出友誼之手
2017/02/22 18:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.