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遇到嘎嘎不尷尬 鼓鼓：我會伸出友誼之手

2017/02/22 18:07

鼓鼓參加《校園會課室》。（MTV提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕鼓鼓今天參加由吳建恆、APPLE主持的MTV特別企劃《校園會課室》，向現場同學透露，自己在高二的時候，交了人生的第一個女友，但卻遭到對方家長極力反對。

鼓鼓說：「我高中是熱音社，因為玩樂團，皮膚黑加上外表看起來又壞壞的，女友媽媽發現她交男友，跑來學校把我叫去教官室臭罵一頓，覺得好像是我把她寶貝女兒拐走了。」

鼓鼓參加《校園會課室》。（MTV提供）

女友的爸媽持續半年，每天接送她上下課回家，兩人只能利用課堂休息時間見面，上課傳紙條，兩人交往了7年之久。鼓鼓現場被問前女友類型，他害羞笑回：「日系女孩類型。」也說喜歡女孩的類型隨著年紀增長而改變，但個性非常重要。

談起前「MP魔幻力量」團員嘎嘎在網路砲轟他「把自己捧的很清高」，引發網路批評聲不斷，鼓鼓表示，自己心情不受網路言論影響，依舊過自己的生活，也不會想要做任何的澄清，因為自己的事情自己知道就好；因為自己最近工作量大，有簽唱會、海外宣傳等，加上又再寫新歌，腦子裡都是工作的事情，不會為其他的事情多想。問到未來遇到嘎嘎會不會尷尬，他笑回：「不會呀，我絕對會伸出友誼之手打招呼。」並表示：「我覺得過去就讓它過去，如果要對他說什麼，自己會打給他。」

鼓鼓參加吳建恆、APPLE主持的《校園會課室》。（MTV提供）

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