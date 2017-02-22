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施易男視訊目睹小明明斷氣 祈求媽媽入夢中

2017/02/22 17:57

施易男出席植劇場《積木之家》首映會。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕施易男的母親小明明上月7日在家裡跌倒過世，今天他出席植劇場《積木之家》首映會，雖然表示心情已經平復，但也透露母親過世前，他人在馬來西亞有即時「視訊」，見到母親最後一面。施易男強忍住傷痛，邊含著淚水邊說著，令現場不少記者也跟著落淚。

施易男、曾少宗出席植劇場《積木之家》首映會。（好風光提供）

施易男因為蓄鬍守喪，這段時間不太出門，為了今天記者會他才稍修整鬍子，聊到母親離世，表示事情來得真的太突然，還需要一些時間。施易男說，過去父親及親友過世時，自己常哭到無法呼吸，但在母親的告別式上完全沒掉淚，唯一大哭是在馬來西亞趕不回來時候。

施易男回想起小明明發生意外的那天，才視訊完沒幾個小時，就接到姊姊的電話，說媽媽已經跌倒、沒有意識，當下他趕不回去，姐姐立刻開電話視訊，施易男說：「我從飯店到機場的路上一直喊她，她一聽見我的聲音，心跳就回來了。」只不過當一抵達機場準備要趕回台灣時，媽媽最後還是斷氣。

目前小明明未入施易男的夢，反倒是先去了朋友和經紀人的夢裡，他說：「有人說越親近的人越夢不到，但我真的很希望她能到我的夢裡來。」

施易男、林子熙、陳婉婷出席植劇場《積木之家》首映會。（好風光提供）范姜泰基、張詩盈、施易男、林子熙出席植劇場《積木之家》首映會。（好風光提供）

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