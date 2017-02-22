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阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產

2017/02/22 19:00

阿弟（左）轉型當演員初期，曾遭導演痛批不敬業。（翻攝自阿弟臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「ENERGY」成員「阿弟」蕭景鴻自從團體解散後，仍未放棄音樂夢，跑去玩樂團，因此有1年多沒有任何收入，之後為了照顧家庭，開始接通告大聊家庭生活，近年又轉戰戲劇圈，在本土劇中表現亮眼，成功從歌手轉型演員，但阿弟一路走來相當艱辛，回憶起剛接第一部八點檔時，就直接被導演狠嗆不敬業，讓他感到非常挫敗。

阿弟成功轉型演員，演出許多八點檔、國片，演技漸漸受到肯定。（翻攝自阿弟臉書）

據《蘋果日報》報導，阿弟剛開始拍本土劇時，沒有什麼拍戲經驗，演技也不太成熟，直接被導演嗆聲，「他說不管我以前多紅，但他現在覺得我完全不敬業。」讓阿弟直接在片場重複排演半個小時，才讓他收工。之後阿弟為了加強演技，跑去演舞台劇增加經驗，1個月收入只有2萬4，家裡經濟壓力非常大，讓他常常因為錢和老婆Mei吵架，「因為不知道下個月的生活費在哪裡，房租在哪裡」。

阿弟（右二）和老婆Mei（左）結婚10年，育有2女。（翻攝自阿弟臉書）

之後，Mei也開始上節目，當「大嫂團」賺錢養家，加上家中長輩相繼過世，讓夫妻倆承受極大的壓力，Mei甚至罹患甲狀腺亢進，婚姻狀態一度亮紅燈。如今兩人一起走過那段艱苦的時期，阿弟則坦言老婆偶爾還是會有點沒安全感，看到女粉絲或女演員，和他互動稍為親密點就會上前逼問，他笑說，以前拍親熱戲都會事先報備，現在都直接不講，「反正她也不會轉來看」。

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