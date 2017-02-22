關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷

關之琳後悔當小三介入他人婚姻。（擷取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星關之琳出道多年，感情世界備受矚目，過去曾傳出介入富商馬清偉與陳美琪婚姻，女方還因此流產，日前受訪聊到第三者傳聞時，坦言「有後悔這樣，因為還是有傷害到人家」，而陳美琪得知後，選擇以9字回應。

關之琳透過《魯豫有約》分享多張昔日美照。（翻攝自微博）

對於第三者傳聞，關之琳表示「我沒主動就行了！」（擷取自秒拍）

關之琳不斷被外界貼上拜金、小三標籤，日前獲邀至《魯豫有約》當嘉賓，大聊感情觀，對於「拜金」，她霸氣說：「人家說我貪錢，什麼叫貪錢呢？誰不賺錢呢？誰不要吃飯呢？男朋友有錢或是比較成功，就等於是我貪他錢嗎？難道不可以是他貪我的名氣？」對於小三傳聞，她則表示「我没有主動就行了，擋不住别人為我做什麼。」當主持人問起是否後悔以這樣的做法時，她坦言：「有，有後悔這樣，因為還是有傷害到人家。」

港星陳美琪以《白娘子傳奇》「小青」一角走紅，與富商馬偉清的7年婚姻，外傳是因關之琳介入而破局。（翻攝自微博）

關之琳過去曾與富商馬清偉爆發不倫緋聞，馮的妻子陳美琪當時正值懷孕期間，她飽受輿論壓力，加上被「某人」電話騷擾，導致情緒過於緊張，動到胎氣而流產，從此無法生育，7年婚姻也從此破碎，在得知關之琳對介入一事感到後悔時，她語帶嘲諷說：「有悔意？那還不算太壞！」

關之琳透過《魯豫有約》分享多張昔日美照。（翻攝自微博）