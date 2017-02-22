星二代被爆進出情色場所 強押女按摩師口交

22歲的京本大我是資深男星京本政樹之子，也是傑尼斯偶像團「SixTONES」成員之一，爆出性侵疑雲令人震驚。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕又有星二代驚傳性侵事件！去年資深日本女星高畑淳子的長子高畑裕太，才因抑制不住性衝動，強行硬上飯店女員工，震驚日本演藝圈，沒想到資深男星京本政樹的兒子京本大我，也被媒體爆料進出色情按摩店，甚至不顧該店不能觸碰女師身體的禁令，強迫女按摩師為他口交，疑似性侵女按摩師得逞。

22歲的京本大我除了星二代身分，也是傑尼斯偶像團「SixTONES」成員之一，《FLASH》報導他去年底前往東京某按摩店消費，該情色按摩店雖然會由女按摩師為客人打手槍，但禁止客人觸碰女按摩師的身體，當天他化名「山本」，趁女按摩師外出服務兩人單獨相處的機會，趁著按摩時強壓女方的頭，強迫對方替他口交，最後更疑似猥褻性侵成功。

受害女按摩師認出京本大我，向周刊爆料，稱事發後自己不僅飽受失眠之苦，還因為害怕在電視上看到他而不敢看電視，精神上受到相當大的驚嚇，而女按摩師也向服務的按摩店投訴，京本大我因此被按摩店列入黑名單。而京本大我所屬的傑尼斯則透過委託律師表示，雖然他的確曾外叫過按摩服務，但否認對女按摩師做出猥褻行為，目前已禁止他進出該店與聲色場所。