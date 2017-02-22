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首頁 > 婉君推

野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...

2017/02/22 11:41

主持人端出特殊食材製成的屎，稱為了節目話題，要求林芊妤當場食用。（翻攝自ViuTV）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港辣模林芊妤外型甜美，擁有34D爆乳好身材，有「港版瑤瑤」之稱，2014年與富二代在公廁「野戰」被抓包後，知名度及工作量皆翻倍漲，日前上電台通告時，竟被主持人百般刁難，甚至還被迫吃屎，引發熱議。

林芊妤婉拒吃屎。（翻攝自ViuTV）

主持人端出特殊食材製成的屎，稱為了節目話題，要求林芊妤當場食用。（翻攝自ViuTV）

林芊妤近期成為《胸X計》主持班底，在節目中需想盡辦法惡整嘉賓，藉此為「胸大無腦論」做平反，製作單位日前為了整她，安排她至電台做假訪問，在化妝間準備時，除了被要求起身讓位，還被嫌服裝搭配不佳，正式訪問時，主持人向林芊妤提問各式怪問題，但她始終保持笑臉。

為了節目及現場人員和樂，林芊妤決定吃屎。（翻攝自ViuTV）

訪問到最後，竟出現「終極考驗」，主持人端出以特殊食材製成的屎，稱為了節目話題，要求林芊妤當場食用，一開始她面露微笑婉拒，一旁嘉賓則假裝與工作人員鬧脾氣，在倍感為難的情況下，決定將屎吃下肚，當發現被整時，她不但沒生氣，還破口大笑，敬業態度讓人讚嘆。

林芊妤上電台節目遭惡整，被要求吃屎。（翻攝自ViuTV）

林芊妤發現被整後，不但沒生氣，還破口大笑。（翻攝自ViuTV）

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