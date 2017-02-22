IKEA與Tom Dixon合作 最高機密曝光

Tom Dixon與IKEA合作的the DELAKTIG project商品曝光，將於今年米蘭家具展正式發表。（翻攝自ikeatoday）〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA與Tom Dixon去年夏天宣布正在進行一項「最高機密」的合作案，這件商品的樣貌，近來終於曝光！ikeatoday前天發布了去年品牌宣布與Tom Dixon合作的新品，果然看起來像是床，但又像是沙發，原來本來Tom Dixon於記者會上說不清楚的作品，不是為了混淆視聽，是它真的可以當床，也可以當沙發！

IKEA向來針對對世界現狀的觀察，提出居家的解決之道。IKEA提到，世界在這20年間變動劇烈，無論是都市化、科技、社會需求，在在重新形塑我們的生活方式，包括我們現在所使用的客廳也長得和以前不一樣了！展望未來生活，我們每天待的客廳，確實需要更多的事物去滿足它，而IKEA與Tom Dixon合作的”the DELAKTIG project”，便是解決的一例，且挑戰了傳統觀念對於「舒適」的定義，並將在今年4月的米蘭家具展發表創作動機、商品原型。

IKEA設計師Marcus Engman提到，對很多人而言，客廳是家中最重要的部分，它橫跨公私領域，暨可以展現你的個性，也可表達你想要什麼樣的生活的空間。

IKEA觀察到現今都市化的程度前所未有的高，現在世界上有50%的人住在城市裡，預估到2050年甚至會達到70%，人們因此會需要新的生活條件、重新定義客廳，並且理出更多的空間解決方案。