限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

IKEA與Tom Dixon合作 最高機密曝光

2017/02/22 11:30

Tom Dixon與IKEA合作的the DELAKTIG project商品曝光，將於今年米蘭家具展正式發表。（翻攝自ikeatoday）〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA與Tom Dixon去年夏天宣布正在進行一項「最高機密」的合作案，這件商品的樣貌，近來終於曝光！ikeatoday前天發布了去年品牌宣布與Tom Dixon合作的新品，果然看起來像是床，但又像是沙發，原來本來Tom Dixon於記者會上說不清楚的作品，不是為了混淆視聽，是它真的可以當床，也可以當沙發！

IKEA向來針對對世界現狀的觀察，提出居家的解決之道。IKEA提到，世界在這20年間變動劇烈，無論是都市化、科技、社會需求，在在重新形塑我們的生活方式，包括我們現在所使用的客廳也長得和以前不一樣了！展望未來生活，我們每天待的客廳，確實需要更多的事物去滿足它，而IKEA與Tom Dixon合作的”the DELAKTIG project”，便是解決的一例，且挑戰了傳統觀念對於「舒適」的定義，並將在今年4月的米蘭家具展發表創作動機、商品原型。

IKEA設計師Marcus Engman提到，對很多人而言，客廳是家中最重要的部分，它橫跨公私領域，暨可以展現你的個性，也可表達你想要什麼樣的生活的空間。

IKEA觀察到現今都市化的程度前所未有的高，現在世界上有50%的人住在城市裡，預估到2050年甚至會達到70%，人們因此會需要新的生活條件、重新定義客廳，並且理出更多的空間解決方案。

推薦新聞
張小燕辭電台董座 張曼娟感性發文 張小燕辭電台董座 張曼娟感性發文
2017/02/22 12:00
受晨翔影響？子閎被爆醞釀出走Spexial 受晨翔影響？子閎被爆醞釀出走Spexial
2017/02/22 11:45
野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現... 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
2017/02/22 11:41
縱慾過後喊還債 張景嵐翹臀成亮點 縱慾過後喊還債 張景嵐翹臀成亮點
2017/02/22 11:36
IKEA與Tom Dixon合作 最高機密曝光 IKEA與Tom Dixon合作 最高機密曝光
2017/02/22 11:30
被爆給不出薪水 《鑑識2》燒光預算停拍 被爆給不出薪水 《鑑識2》燒光預算停拍
2017/02/22 11:30
公開軟骨退化後首露面 鄺美雲穿平底鞋仍靠輪椅代步 公開軟骨退化後首露面 鄺美雲穿平底鞋仍靠輪椅代步
2017/02/22 11:07
洪文棟「私生子」自爆被看不起 跨海打確認親子官司 洪文棟「私生子」自爆被看不起 跨海打確認親子官司
2017/02/22 10:31
大導史蒂芬史匹柏母高齡逝世 享耆壽97歲 大導史蒂芬史匹柏母高齡逝世 享耆壽97歲
2017/02/22 10:05
傳出遭中國封殺 吳念真疑台灣人自己搞的 傳出遭中國封殺 吳念真疑台灣人自己搞的
2017/02/22 09:45
將升格新手龍鳳胎爸 55歲克隆尼終於說話了！ 將升格新手龍鳳胎爸 55歲克隆尼終於說話了！
2017/02/22 09:12
蔡依林出發米蘭時裝秀 行前變大食怪 蔡依林出發米蘭時裝秀 行前變大食怪
2017/02/22 08:56
變性女星遇騙徒 驚爆慘被詐財5600萬 變性女星遇騙徒 驚爆慘被詐財5600萬
2017/02/22 08:52
國際巨星如隱士 金城武一身平價腳踩破鞋 國際巨星如隱士 金城武一身平價腳踩破鞋
2017/02/22 08:52
太誇張！布魯克林貝克漢13歲才發現爸媽是名人 太誇張！布魯克林貝克漢13歲才發現爸媽是名人
2017/02/22 08:26
蔡頭打造紅頂藝人 「男人反串女人」紅極一時 蔡頭打造紅頂藝人 「男人反串女人」紅極一時
2017/02/22 07:57
郭彥均郭彥甫幕前和樂 被爆全是假象 郭彥均郭彥甫幕前和樂 被爆全是假象
2017/02/22 07:33
余文樂撇正宮 摟金髮妹遊日被抓包 余文樂撇正宮 摟金髮妹遊日被抓包
2017/02/22 07:32
嫌犯出庭冷血無悔意 被砍毀容女偶像怒求判死刑 嫌犯出庭冷血無悔意 被砍毀容女偶像怒求判死刑
2017/02/22 07:26
陳子璇校花愛女比基尼照曝光！辣到要輸血惹～ 陳子璇校花愛女比基尼照曝光！辣到要輸血惹～
2017/02/22 07:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.