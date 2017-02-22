休傑克曼樂見有金鋼狼接班人 除了「這個人」以外

休傑克曼最近在受訪時表示樂見看到飾演新金鋼狼的接班人出現。（翻攝自IGN）

〔記者陳昱均／綜合報導〕澳洲男星休傑克曼在演出《X戰警》系列電影中經典的超級英雄角色「金鋼狼」長達17年後，宣告這次的新片《羅根》將會是他最後一次再扮金鋼狼，已經準備好要告別這個角色，令影迷相當不捨。而最近在為《羅根》忙跑宣傳的休傑克曼，也在受訪時表示十分樂意見到新的金鋼狼接班人，就只除了某個人以及某個特定狀況之外，引發好奇。

休傑克曼（後）在這次的新片《羅根》後，就將告別演了17年的金鋼狼角色。（翻攝自EMPIRE）

休傑克曼日前接受了《紐約時報》的訪問，在被問及他是否早就認為《羅根》會是自己最後一次扮演金鋼狼時，他回答：「當我讀了劇本後，是的；當我正在拍這部片時，是的；直到我今天坐在這邊，依然是的...天知道我未來3年會感覺如何，但至少到目前為止，絕對是這樣的。」不僅如此，休傑克曼自己也語出驚人表示：「我可以確定，這個角色還會繼續下去，會有其他人來接演的」，雖然十分大方地表示自己樂見其成，但也開玩笑說道：「除非你們找來丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis，英國知名男星）來演，結果他還因此得到了奧斯卡，這樣的話我大概就會有點問題了」，引人發笑。

休傑克曼（左）雖表示樂見看其他人來接演金鋼狼，但卻開玩笑表示若找來英國知名男星丹尼爾戴路易斯（右）來演出，甚至還因此拿了奧斯卡獎，他或許就會有點在意了。（合成圖，翻攝自TV Guide、Just Jared）

對此，已經有過這種「共享角色」經驗的休傑克曼好友派翠克史都華，目前就在《X戰警》系列電影中與詹姆斯麥艾維一起分別扮演年輕與年老闆的「X教授」，這對他來說也早已經見怪不怪，畢竟他在十分成功的劇場事業裡，也與其他演員一起不斷輪替演出過許多莎士比亞筆下的角色，說：「有時候，你就會突然覺得：『等等，那是我的角色！馬克白是我演的，夏洛克是我演的，你們究竟在幹嘛？』」認為這種困惑其實常有，並不未休傑克曼擔心。而休傑克曼也在訪問中在表示，認為關於金鋼狼的劇情與表演上仍有很多風暴會發生，自己仍未全部參透，強調：「我還沒要退休！」並沒有把話說死，未來影迷們也許還能等到他再次回歸的那一天。

派翠克史都華（左）與詹姆斯麥艾維（右）2人現在就分別在《X戰警》系列電影中演出年老版與年輕版的「X教授」。（翻攝自Film Cutting）