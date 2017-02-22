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大導史蒂芬史匹柏母高齡逝世 享耆壽97歲

2017/02/22 10:05

大導演史蒂芬史匹柏（右）的媽媽莉亞艾德勒（左）在21日不幸逝世，享耆壽97歲。（翻攝自The Hollywood Reporter）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾執導包含《大白鯊》、《E.T.外星人》、《侏儸紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》等多部影史經典的好萊塢大導史蒂芬史匹柏，他名下製片公司的發言人，確認了其母親莉亞艾德勒（Leah Adler）在21日不幸逝世於洛杉磯的消息，享耆壽97歲，令人相當遺憾。

莉亞艾德勒在5歲就開始學習鋼琴，從小就發展出對音樂的高度興趣，後來在1945年嫁給了史蒂芬史匹柏的父親阿諾梅亞史匹柏（Arnold Meyer Spielberg），生下4名子女，其中史蒂芬史匹柏就是最讓她驕傲的孩子，她曾在1994年接受《洛杉磯時報》訪問時就表示：「我跟史蒂夫說過，如果我早知道他會變得這麼有名，我當時就應該將我的子宮鍍銅！」

後來莉亞與史蒂芬史蒂柏的爸爸離婚後，於1967年改嫁給現任丈夫柏尼艾德勒（Bernie Adler），後來2人還在洛杉磯開了一家叫做「銀河」（The Milky Way）的猶太餐廳，生活過得十分自在，網友雖然深感不捨，但也認為她能在如此高齡安祥逝世，也算是一種福報了。

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