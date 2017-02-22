重拾失落der勇氣 許瑋甯獨往異地剉咧等
2017/02/22 13:30
〔娛樂頻道／綜合報導〕許瑋甯出道多年，精湛演技接連受到金鐘獎及金馬獎入圍肯定，近日她在臉書透露自己難得獨自旅行，希望可以重拾勇氣，勇敢面對人生。
許瑋甯今凌晨在臉書發文，她表示自己準備睽違2年的長時間旅行，且獨自前往只有1000多人的偏僻小鎮，她在文中提到，發現自己以往擁有的勇氣已蕩然無存，「我討厭一個人坐長途飛機、沒有朋友沒有家人、一個人在陌生的地方找不到路、可能會搭到不對的火車、晚上害怕房門被撬開、語言不通也害怕溝通」，但她為了能重拾勇氣，因此決定面對自己的恐懼，最後她也期許在旅程結束後，能更勇敢的面對人生。
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