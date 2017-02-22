受晨翔影響？子閎被爆醞釀出走Spexial

有消息指出，晨翔閃退Spexial，第一代成員子閎也密謀出走。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有許多粉絲的人氣男團SpeXial，去年和華納唱片約滿，原經紀公司「可米」陸續爆出各種爭議，包含帳目不清、壓榨團員等新聞，粉絲支持度開始動搖，認為公司對偶像不好，即使花錢支持仍讓他們做工，而人氣王晨翔宣布退團，團長宏正也因腳傷，演藝工作無限期停擺，更是殺傷力極大，現又傳出第一代成員子閎也密謀退團，人氣男團演藝前景似乎岌岌可危。

團長宏正因拍攝《High5制霸青春》右腳粉碎性骨折，目前正休養中，復出日期遙遙無期。（聯合互動提供）

據《壹週刊》報導，有讀者爆料團員拍戲非常辛苦，例如拍攝《終極一班4》時，主景在宜蘭，卻只提供早上5點開工和收工的接駁車，若團員中間才有戲，不是提早到就是自行前往，但劇組車馬費一天只補助100，連搭客運都不夠，團員偉晉在戲中跟宏正打架，不小心額頭受傷，緊急處理後繼續拍戲，之後才自行去醫美診所縫合，但公司未替他投保，因此他得自己吸收費用。

SpeXial許多團員合約將滿，外界都相當關心未來動向如何。（資料照，記者陳逸寬攝）

另外，晨翔因合約糾紛控告公司後退團，有消息指出第一代成員子閎也蠢蠢欲動，友人表示，其實他當完兵就想離開，但迫於合約和現實壓力，只能暫時歸隊打拚，不過看到晨翔退團，他也醞釀離開行動，不過可米公司老闆周昊否認傳聞，表示沒有這回事，還透露唱片已跟中國公司簽約，目前正籌備新專輯。