（影音）時空旅人4ni？哈利波特前世竟都是女人！

丹尼爾雷德克里夫（左）被發現撞臉不少古代女子，十分有趣。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自小因演出「哈利波特」一角而紅遍全球的英國男星丹尼爾雷德克里夫，平時戴上眼鏡的模樣，簡直就是從《哈利波特》電影及小說中走出來的一樣，擁有一張辨識度超高的臉；只是，沒想到他的外表不只辨識度高，竟然同時也很「大眾臉」，甚至意外撞了不少古代女性的臉，引發熱議。

日前播出的《葛漢諾頓秀》中，秀出了數張與丹尼爾雷德克里夫（左）撞臉的古代女子照片。（翻攝自都會地鐵報）

在日前播出的《葛漢諾頓秀》中，丹尼爾雷德克里夫與湯姆希德斯頓等人以嘉賓身分做客該節目，主持人葛漢諾頓就提到先前他們有為丹尼爾雷德克里夫整理出一個「撞臉特輯」，證明他真的是「時空旅人」，播放了數張與他長相高度相似的古代女性照片，引發哄堂大笑，而丹尼爾雷德克里夫也欣然接受這個事實，大方表示：「我看起來跟古代很多年長女性超像！真的很少撞臉男性呢。」而除了回顧外，主持人表示最近剛發現一張新的1922年女子撞臉照，迫不及待想秀給丹尼爾雷德克里夫看，讓他都忍不住直呼：「這些都是我的前世！我在裡面都是憂鬱的女性」，再度引發爆笑。

這是一張最新被發現撞臉丹尼爾雷德克里夫（左）的1922年一名女子的照片。（合成圖，翻攝自YouTube）

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