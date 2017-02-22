傳出遭中國封殺 吳念真疑台灣人自己搞的
2017/02/22 09:45
吳念真「人間條件」系列舞台劇廣受好評，近日將重新登台演出。（資料照，記者胡舜翔攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕吳念真編導的舞台劇《人間條件六：未來的主人翁》暌違3年，即將重新登台，昨他出席宣傳記者會，談起去年底遭中國封殺的傳聞，他怒轟：「我們台灣內部自己傳出的假新聞。」
去年底曾傳出北京影視圈流傳一份由中國文化部寄發的「55人名單」，要求各影視單位不要碰名單內的人，名列封殺之列的台灣藝人包括徐若瑄、滅火器樂團、陳昇、吳念真等人，吳念真受訪表示：「我都懷疑是我們台灣內部自己傳出的假新聞，大陸朋友還跟我說共產黨要封殺，不會搞一個名單還告訴你。」但他也坦言封殺消息傳出，的確讓他受到影響，他還感嘆的說：「都是台灣人搞出來的，你看陳玉勳拍個戲，都要說自己不是台獨份子，好悲哀。」
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