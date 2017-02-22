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琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平

2017/02/22 10:33

琳西蘿涵（中）最近在節目上分享一段自己因戴著頭巾在英國希斯洛機場被莫名攔下盤查的不愉快經驗。（翻攝自Variety）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼先前放話挺川普後，琳西蘿涵最近又再次扯上時事議題，最近積極參與慈善活動、甚至遠赴土耳其去關心難民的她，自爆在機場時戴著頭巾而遭攔檢，直到工作人員查閱了她的證件發現這位正是大名鼎鼎的琳西蘿涵後，才和她道歉放行，讓琳西徹底感同身受不少穆斯林女性平時所會遭到的侵犯與不平等待遇，跳出來為她們打抱不平。

琳西蘿涵（最右）最近積極投入敘利亞難民的相關慈善事業當中。（翻攝自CP24）

21日在接受《早安英國》訪問時，琳西蘿涵就大爆自己最近一趟從土耳其轉機到倫敦返回美國時，在英國希斯洛機場被莫名攔下盤查的不愉快經驗，她說：「當時我戴著頭巾準備搭機飛回紐約，結果卻生平第一次被攔下來盤查」，並補充機場工作人員打開她的護照看到名字後，才馬上向她道歉，但仍要求她得拿下頭巾，讓她覺得有些被冒犯以及有種族歧視的嫌疑。

琳西蘿涵（左）為了入境隨俗與尊重當地文化，在土耳其時就與當地女性一樣戴上頭巾。（翻攝自Hürriyet Daily News）

琳西蘿涵透露，自己當時會戴著頭巾的原因，是因為她才剛離開土耳其，而本來在那邊就打算要「入境隨俗」、尊重當地的風土民情才會這樣穿搭，後來被攔下盤查後雖然十分配合地將頭巾拿下，也並沒有出現什麼問題，但這樣的狀況也忍不住讓她想像：「讓我最害怕的是，其他（因文化不得不戴頭巾）女性在被要求拿掉頭巾時，是不是會感到相當不舒服呢？」認為這樣的經驗真的讓人感到很不愉快，機場方面則回應：「我們尊重所有旅客的文化與信仰，也致力於在確保所有人的安全之下，提供所有旅客優質的服務。」

琳西蘿涵（右）認為這次被攔下盤查的經驗讓她相當不愉快，也替那些穆斯林女性打抱不平。（翻攝自US Weekly）

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