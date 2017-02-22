將升格新手龍鳳胎爸 55歲克隆尼終於說話了！

喬治克隆尼（左）最近終於對愛妻喜懷雙胞胎的消息首度做出回應。（翻攝自US Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕55歲男星喬治克隆尼與38歲人權律師妻子愛茉艾蘭沐汀，結婚2年半後，最近不斷因明顯「凸肚」被質疑有孕，前陣子終於各路人馬都跳出來確認了這個好消息，其中即將升格奶奶的喬治克隆尼母親妮娜克隆尼（Nina Clooney），更是按耐不住欣喜之情，搶在兒子前面曝光孫兒們是「龍鳳胎」，簡直就是雙喜臨門。而在沉默多時後，事主喬治克隆尼最近也終於在接受訪問時吐露對於即將當爸的感想了，認為這將會是一趟「奇幻之旅」。

喬治克隆尼（右）的媽媽妮娜克隆尼（左）先前早已忍不住搶先公開愛茉艾蘭沐汀（中）腹中的寶寶是龍鳳胎。（合成圖，翻攝自Emirates、InStyle）

喬治克隆尼19日在接受法國節目《Rencontres de Cinema》訪問時，在愛妻傳出懷孕消息後，首度透露自己的心情：「我們真的很開心也很興奮，這將會是一場奇幻之旅，我們已經張開雙臂準備好迎接了！」曾放話不想生小孩的喬治克隆尼也吐露，自己身邊的親友都相當力挺年過半百才將當爸的他，他說：「大概有一整桌的8個大男人，他們的孩子全都已經上了大學，不過都坐在一起支持我，告訴我當爸有多棒、一定會愛上那種感覺」，這些好友們甚至還當場模仿寶寶哭聲給喬治克隆尼聽，笑翻全場，而他也忍不住表示：「這將會改變很多事情，但你知道的，這就是人生嘛」，看來已經完全做好當爸的準備。

喬治克隆尼（左）曾放話不想生小孩，不過現在已經做好了當爸的準備。（翻攝自Hollywood Take）