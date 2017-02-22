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蔡依林出發米蘭時裝秀 行前變大食怪

2017/02/22 08:56

蔡依林前往米蘭參加時裝周。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡依林過去10年內她已去過巴黎、倫敦及紐約等時裝周，近日受邀到米蘭，行前她在微博po自己大嗑2碗年肉麵的照片，並表示「姐是大食怪」，可愛行徑逗笑粉絲。

蔡依林今凌晨在微博po出前往米蘭的行前照，照片中她大口吃著2碗牛肉麵，並寫道：「行前不來點旅行必備的牛肉麵怎麼行？其實你姐是大食怪呢，兩碗麵下肚，睡醒起來米蘭見囉。」另外還有她戴著墨鏡歪嘴的可愛模樣逗樂粉絲，粉絲紛紛留言，「人家是機場造型秀，妳是機場吃麵秀」、「吃兩碗，是打算吃完一整天都不吃飯了嗎」。

蔡依林在行前狂吃2碗牛肉麵。（翻攝自微博）

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