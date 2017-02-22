太誇張！布魯克林貝克漢13歲才發現爸媽是名人

布魯克林（中）最近吐露自己直到13歲才發現爸媽原來是名人。（翻攝自Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢自1997年與「辣妹」維多莉亞交往結婚後，就相當受到各界關注，特別是2人後來又生下3個帥氣的兒子以及萌到不行、集千萬寵愛於一身的么女「小七」哈珀後，一家6口的一舉一動都是全球粉絲網友們的矚目焦點；然而，不知是否因為從小就在鎂光燈與各種關注下長大，貝克漢家的長子布魯克林最近受訪時敬大爆自己13歲時才知道爸媽原來是名人！

貝克漢一家6口的一舉一動，都是外界矚目焦點。（翻攝自WeNeedFun）

現年17歲的布魯克林最近接受《Wonderland》雜誌專訪時，就親口坦承這件令人覺得完全不可思議的事情，他說：「我真的在13歲之前，都並不知道他們是那麼有名的人，直到我參加了一場足球比賽後，發現人們都在大喊我爸的名字，我才驚覺：『什麼？我的天啊！但我並不是這樣看待他們的啊。』」

布魯克林（左）表示自己是在13歲參加足球比賽時，發現旁邊的人都在喊老爸貝克漢（右）的名字，才發現原來爸爸這麼有名。（翻攝自Daily Mail）

而其實貝克漢早在兒子出生後，就頻帶他在不少足球相關場合上亮相，包含他18個月大時就曾在曼聯隊的比賽中現身、5歲時就參與了2004年歐洲足球錦標冠軍賽，就不難理解為什麼他會完全沒發現爸媽是名人的這件事了，至於弟妹們知不知道爸媽是名人，他就並未多作說明。而前陣子因滑雪不慎摔斷鎖骨的布魯克林，日前被目擊戴著手臂固定吊帶現身街頭，臉上甚至還帶著微笑，看起來已經恢復不少，讓粉絲終於可以安心了。

布魯克林（左）還是嬰兒的時候，就常被爸媽帶著現身各種足球賽事上。（翻攝自Huffington Post） 前陣子因滑雪摔斷鎖骨的布魯克林，最近被目擊戴著手臂固定吊帶現身街頭，看起來恢復不少。（翻攝自每日郵報）