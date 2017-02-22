謝欣穎悔婚後與DJ感情升溫 比賽「誰先睡」
2017/02/22 08:06
謝欣穎（左）去年與梁士華（右）解除婚約。（翻攝自Instagram）
〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎與未婚夫梁士華愛情長跑7年，原預計在去年的聖誕節結婚，但她在去年11月10日突然投下震撼彈宣告分手，婚前45天喊卡。如今謝欣穎與DJ爆出新戀情，而梁士華也被拍到與露肩女子開心K歌，2人各自瀟灑。
《鏡週刊》報導，謝欣穎前未婚夫梁士華於去年12月11日凌晨3點半，與好友現身KTV，身旁站的是穿著露肩服裝的學妹，梁士華期間曾伸出手，輕抓該女手臂催她一起進門，但據了解，梁士華目前仍單身。而謝欣穎1月就開始與DJ Yen傳出曖昧，先是被拍到電影約會，接著謝欣穎上傳了一張她跟Yen視訊的照片，寫道：「一個誰先睡誰輸的概念。」2人感情升溫，詢問謝欣穎與DJ Yen的關係是？謝欣穎經紀人Ann回應：「她現在休假中，讓她好好遊學吧！不方便回應。」
謝欣穎IG曾PO與DJ男視訊的照片。（翻攝自Instagram）
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