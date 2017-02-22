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Lulu十指緊扣阿達甜遊迪士尼 戀愛鐵證曝光？

2017/02/22 13:00

阿達和Lulu在工作上有不少合作，戀情也是公開的秘密。（KKBOX提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵和阿達都從《大學生了沒》發跡，緋聞傳了2年多，即使被拍到共鍋、共乘機車，仍從沒正面承認戀情，只認對方是好朋友，不過本月初兩人同遊東京迪士尼，她在私人臉書上傳十指緊扣照，交往鐵證終於曝光，據悉雙方其實已交往近3年，兩人一起主持《愛玩客》擦出火花，之後便在各方面都應援對方，去年阿達曾替Lulu跨刀打造EP，當時就被女方讚認真又有才華，還說自己對認真做事的男人沒有抵抗力。

Lulu阿達同遊東京迪士尼。（翻攝自臉書）據《壹週刊》報導，他們雖從未公開承認，但小倆口的關係已是好友及工作圈內公開的秘密，且也很常到對方工作場合探班，友人透露他們個性登對、發展也很穩定，而且「他們的甜蜜是令人舒服的，不是刻意放閃那種讓人覺得噁心肉麻的。」例如有時候阿達會捏Lulu鼻子，她就放手任他玩，但相處上男方管女方比較嚴，但Lulu很乖根本「以夫為天」。

阿達曾為Lulu跨刀製作EP，當時就被女方讚是認真又有才華的男人。（記者胡舜翔攝）不過Lulu經紀公司老闆王貞妮表示：「我們從沒有說過Yes或No，對於年輕人的正常交往，我們不正面承認，也不刻意否認。」但澄清東京迪士尼還有《愛玩客》的工作人員共6人同行，非單獨，至於牽手照，阿達回應：「這年紀交朋友很正常。」沒否認戀情。

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