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余文樂撇正宮 摟金髮妹遊日被抓包

2017/02/22 07:32

余文樂（右）與「皮帶千金」王棠云（左）去年底公開認愛。（翻攝自微博、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲港星余文樂，去年底傳出熱戀「皮帶千金」王棠云，兩人先後被目擊在紐約過聖誕、用餐，之後余文樂就在Instagram上認愛，今有周刊爆料，余文樂年初與一名金髮女子同遊日本，卻不見正宮王棠云身影。

《周刊王》報導，有讀者爆料，余文樂在2月3日大年初七，和一位金髮妹出現在日本東京，2人一度相依偎著，事後發現余文樂當天是與6名親友一同前往日本，而該女子身分為余文樂潮牌服飾「MADNESS」的員工，名叫Moireen，2年前余文樂曾在創立潮牌服飾時公開表示：「沒有妳（Moireen）就沒有「MADNESS」」，2人擁有革命情感，余文樂還以「我的小巨人」稱呼該女子。對此，余文樂經紀公司的經紀人已讀不回，未多做回應。

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