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日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！

2017/02/22 06:06

日本女歌手冨田真由去年5月遭男粉絲刺殺30多刀，身受重傷。（翻攝自日網）

〔即時新聞／綜合報導〕日本女星富田真由去年5月21日下午要出席活動時，無預警遭瘋狂粉絲狂刺30多刀，當場心肺功能停止，昏迷2星期後甦醒，事發後富田真由臉部毀容，至今嘴巴仍麻痺，也等於退出演藝界，令她生不如死。該案本月20日開庭，嫌犯岩埼友宏完全沒悔意，甚至露出詭笑，富田真由控訴兇嫌「希望他去死」。

刺殺冨田真由的兇手岩埼友宏。（翻攝自日網）

綜合外媒報導，富田真由原為日本女團「Secret Girls」成員，去年5月出門時，察覺遭跟蹤，拿起手機想報案，卻遭歹徒拿刀刺了30多刀，一度性命危急。警方調查發現，岩埼友宏想送禮、要電話，卻遭富田真由拒絕，因此起了殺機並且犯案。

富田被砍重傷後，臉部毀容，嘴巴麻痺，左眼視線範圍變窄，每週都要到醫院復健，不僅生活大受影響，也因此放棄演藝夢想。

本案前天開庭，富田真由透過給檢察官的書面表示自己無法原諒，控訴嫌犯「希望他去死，如果死不了，也希望他終身監禁，如果讓他出來，我一定會再被殺。」而開庭時，兇嫌不時露出笑容，沒有悔意，一名男性陪審員在公布刺殺過程時突然暈倒。

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