福士蒼汰用愛回報《明天，昨天》 夯團助陣主題曲催淚

福士蒼汰、小松菜奈在《明天，我要和昨天的妳約會》中，共譜奇幻戀曲。（采昌提供） 〔記者粘湘婉／綜合報導〕日片《明天，我要和昨天的妳約會》由福士蒼汰、小松菜奈主演，描述男女主角在時空交錯下相會，背負哀傷宿命的奇幻純愛，逼哭不少觀眾。該片導演三木孝浩為幫助演員入戲，事前特別準備許多相關音樂，並找來曾被雜誌與電視節目選為2016年日本最受歡迎樂團冠軍的「back number」，合作主題曲《Happy End》，用心程度讓福士蒼汰感動表示：「感受到導演對作品的愛，讓我覺得一定要演好這個角色來回報。」

搖滾樂團「back number」去年演唱山下智久、石原聰美主演的日劇《朝5晚9》主題曲後，人氣知名度大漲，被雜誌、電視選為心目中最愛與最受歡迎樂團冠軍，《明》片導演三木孝浩也曾因back number的音樂獲得創作靈感，拍攝出一部微電影。該團在去年11月推出單曲《Happy End》，由擔任主唱兼吉他手的清水依與吏一手包辦詞曲創作，他表示歌曲主要是描述，女孩在別離的情況下，明明痛苦卻又帶著微笑說再見。歌曲中悲傷情節與片中劇情相當符合，因而雀屏中選成為《明》片主題曲。日前台灣片商釋出主題曲版預告，虐心劇情配上動聽旋律，也讓不少網友紅了眼眶。

《明天，我要和昨天的妳約會》主題曲由搖滾樂團「back number」獻唱。（采昌提供）此外，導演三木孝浩也非常重視作品中的音樂元素，開拍前夕，導演蒐集許多符合《明》片世界觀的音樂，還特別寫了一封，關於電影與角色想法的信，發給福士與小松，福士感動表示：「還沒開始拍攝前，導演就給我們聽很多形象音樂，還特地寫了信，可以充分感受到他對作品還有劇組的愛，也讓我不禁覺得，自己必須演好這個角色，回報更多的愛才行。」該片將於3月10日在台上映。