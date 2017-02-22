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女偶像被砍20多刀嘴巴麻痺！殘忍兇嫌竟只願賠55萬

2017/02/22 07:16

冨田真由被砍後手指、嘴巴呈現麻痺狀態，每個禮拜都需往返醫院做復健。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲的日本女偶像冨田真由去年5月驚傳遭瘋狂粉絲岩崎友宏砍傷，一度因大量失血導致心肺功能停止，所幸緊急送往醫院救治撿回性命；而犯下恐怖犯行的嫌犯岩崎友宏，是因為冨田真由將之前所收的禮物退回，才心生不滿遂萌生犯意，該案於20日開庭，昨進入第2日公審，除了目擊者以證人身分到場，冨田真由的母親更當場聲淚俱下淚控訴：「這是殺人」！

一名女性目擊者作證時向法官宣稱，當時她距離案發現場只有短短有數公尺，看到岩崎友宏下手的兇殘模樣，形容：「好像看到在捕獵野生動物」，並透露聽到冨田真由大聲叫喊：「為什麼？為什麼？」

日媒報導，冨田真由的母親談到有關女兒的復原情況時，表示現在冨田真由的手指、嘴巴都呈現麻痺狀態，每個禮拜都需往返醫院做復健，冨田真由雖然曾悲觀認為「感覺治不好了」，但是每天都認真按摩嘴巴、勤做舌頭體操，拼命地在復健，讓身為媽媽的她看了十分難過。

此外，冨田真由的母親也指責岩埼友宏的家人在事發後，從未主動聯繫過她，就連公審都沒到場，憤怒表示：「我女兒的命是救回來了，但是遇上這狀況很可能會死，我認為這是一起殺人事件。」而被岩埼友宏從頭部、胸部、背部等處狠砍了20多刀的冨田真由，岩埼友宏的辯護律師竟只提出支付日幣200萬元（約台幣55萬元）的賠償金額，也引起外界一片撻伐，怒罵他毀了一個花樣年華女孩，不判死刑太沒天理。

岩埼友宏的辯護律師僅提出支付日幣200萬元（約台幣55萬元）的賠償金額，引起外界一片撻伐。（翻攝自網路）

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