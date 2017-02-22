（影音）《停屍姦》獵奇掃影展 女星被3男姦屍回魂

黑暗話題電影《停屍姦》因題材聳動、劇情緊張感十足，橫掃歐洲各大奇幻影展。（車庫娛樂提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕黑暗話題電影《停屍姦》劇情講述知名女星意外死亡後，卻被3男姦屍復活的獵奇故事，因題材聳動、劇情緊張感十足，橫掃歐洲各大奇幻影展，成為話題之作。

《停屍姦》以令人作嘔的姦屍題材，塑造精采絕倫的異色電影，挑起觀眾最腹黑的奇想。該片描述知名影星安娜意外死亡後，卻被3男姦屍復活；電影運用冷調的鏡頭，狹隘晦暗的地下空間、冷漠絕情的語調，讓觀眾隨著女主角的視角，體會人性黑暗醜陋，以及生死掌握於他人之手的深層恐懼。

黑暗話題電影《停屍姦》因題材聳動、劇情緊張感十足，橫掃歐洲各大奇幻影展。（車庫娛樂提供）《停屍姦》由西班牙女星艾芭瑞巴斯主演，她在片中全裸演出並被搓奶硬上，甚至還被拖行施暴，為電影犧牲不少。她表示，雖然拍攝不輕鬆，連題材都令人不舒服，但慶幸是合作過的演員，加上對於導演劇組的信任，因此拍攝過程還算愉快。

導演賀克托賀南德斯維桑斯以《停屍姦》的聳動題材，橫掃歐洲各大奇幻影展，成為話題之作。該片將於2月24日在台上映。

《停屍姦》題材聳動，橫掃歐洲各大奇幻影展，該片將於2月24日在台上映。（車庫娛樂提供） 《停屍姦》題材聳動，橫掃歐洲各大奇幻影展，該片將於2月24日在台上映。（車庫娛樂提供）

《停屍姦》預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）