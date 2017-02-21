松雪泰子、橋本愛《古都》扮母女 華麗和服要價7位數

松雪泰子為演出《古都》苦練茶道、書道等日本傳統文化。（天馬行空提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日片《古都》改編自日本文豪川端康成名作，影后松雪泰子在片中一人分飾兩角，分別與橋本愛、成海璃子共演詮釋兩對命運截然不同的母女。而松雪及橋本愛為求完美詮釋角色，除苦練茶道、書道、坐禪、日本舞踊等傳統文化，就連身上和服也別有來頭，總價值竟高達日幣2千萬 （約台幣570萬）。

該片背景橫跨日本京都、法國巴黎，劇組在多方人士協助下，克服萬難遠赴京都妙心寺退藏院、北山杉的產地菩提瀑布、青連院門跡等地拍攝，更成為首部在鴨川水源地的岩屋山志明院取景拍攝的電影。不僅如此，片中道具也相當考究，有茶道裏千家今日庵提供「國寶級」茶具、京都織物商業工會及西陣織工業工會，也出借和服提供拍攝，就連導演也相當驕傲的說：「拍攝現場的氣氛相當莊嚴，彷彿被眾神明保佑。這些外景絕對能夠充分表現出古都的千年風華。」

橋本愛在《古都》中飾演精通日本傳統技藝的少女。（天馬行空提供）

為了參與電影拍攝，松雪泰子接受日本著名茶道流派裏千家奈良宗久指導，她透露：「學習茶道雖然時間很短，但老師非常用心的指導我的呼吸，甚至每個動作都要細緻地呈現在每個指尖」，展現精準到位的茶道細節。該片將於2月24日在台上映。