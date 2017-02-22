（專訪）L講情話奪冠 INFINITE不服：因為他帥才選他

INFINITE經歷2小時的見面會，又「加班」1小時與歌迷分組合照，會後接受專訪依舊活力滿滿。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳立妍／專訪報導〕南韓夯團「INFINITE」日前來台舉辦見面會，經歷2小時的活動後再「加班」1小時與500名幸運粉絲拍小組合照，會後依舊精力充沛接受媒體專訪，展現鐵人般的超強體力。

此次訪台剛好在西洋情人節後，因應即將到來的白色情人節，團員們也提前以一句浪漫的情話對台灣歌迷示愛。打頭陣的成鍾賣萌說：「請大家要夢到我喔」，反被成烈趁機吐槽「噩夢」；隊長聖圭企圖以招牌台詞「藍瘦香菇」蒙混過關，問他知道意思嗎？他傻笑表示不解，聽完翻譯解釋後，卻也灑脫說：「沒關係，就這樣！」遭眾人圍剿：「一點也不浪漫」。

接下來的Hoya則打溫馨牌，先是叮嚀粉絲：「要健康、要幸福喔！」之後仍滔滔不絕停不下來，緊急被一旁的成員以「已經超過一句」制止；而成烈則霸氣對歌迷喊話：「你不是自己一個人」。壓軸的L以華語大撂國片《那些年，我們一起追的女孩》經典對白「非常非常喜歡你」，在記者的評分下率先勝出，獲得其中一碗獎品「酒釀湯圓」。沒想到請他們再互選另一位獲勝者時，團員們當場七嘴八舌表示不服氣，直呼：「都是因為他帥才選他」，隨後傲嬌大喊：「兩碗都給他吃！」而意外獲得兩碗湯圓的L先是有些驚訝，聽到隊友群起抗議後也忍不住笑開懷，場面失控又好笑。

L以國片經典台詞「非常非常喜歡你」向台粉示愛，獲得獎品「酒釀湯圓」。（記者陳逸寬攝）