戴佩妮最愛《戀曲1980》 羅大佑卻想聽另一首

戴佩妮非常喜歡《戀曲1980》。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「假如我是羅大佑」演唱會，2月25日將在台北小巨蛋登場，金曲歌王林俊傑、陶喆，金曲歌后戴佩妮都會參與獻唱，向羅大佑致敬，羅大佑談到，他非常期待聽到戴佩妮唱他的作品《將進酒》，因為難度高，過去很少有歌手想翻唱。

戴佩妮談到年輕時與羅大佑相關的「淵源」，她表示，《戀曲1980》這首歌陪伴了她的成長，而這首經典被改編後，只有簡單的吉他的伴奏，帶出了清新、自然的味道。

羅大佑經典歌曲無數。（娛人制造提供）

羅大佑則十分期待戴佩妮在演唱會上詮釋他的歌曲《將進酒》，他表示，這首歌是幾乎沒有人選唱過的早期作品，而且聽說戴佩妮要把《將進酒》加入爵士的元素，化身爵士名伶娓娓詮釋，讓他非常期待。

林俊傑將獻唱《滾滾紅塵》，徹底改變原版風格，也改變他自己的流行唱腔，以帶有民族風的方式詮釋。林俊傑說：「在創作領域，羅大佑是音樂人都應該要看齊學習的對象，這次能重新編曲演唱他的經典，對我來說既榮幸又有意義！」

辛曉琪坐在輪椅上練唱。（娛人制造提供）

辛曉琪之前坐著輪椅去練唱羅大佑的歌曲，她表示，羅大佑的作品中她最喜歡的是《船歌》，「大佑作品曲風很多變，這是一首民謠小調，很有意境畫面。」辛曉琪笑說：「摔斷腿也要把握這次合作的機會。」購票可洽大市集交易網。