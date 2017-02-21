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新版戲劇院 市集茶館書店225試營運

2017/02/21 20:10

國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台酒館。（記者胡舜翔攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕去年7月開始整修的國家戲劇院，將於3月3日正式開幕，在大稻埕經營「小藝埕」有成的團隊「世代群」將進駐公共空間，80位前台服務人員，也將跟劇場一起換新裝。

國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為場館新制服。（記者胡舜翔攝）

國家兩廳院藝術總監李惠美表示，透過公開招標，兩廳院找到有經營劇場、可以和兩廳院用同一個頻道溝通的「世代群」，未來包含「戲台市集」、「戲台茶館」、「戲台書店」、「戲台咖啡」、「戲台酒館」、「戲台小舖」6個營業體的複合空間「戲台咖」，將與劇院有更深的連結，並讓民眾有煥然一新的感受。

國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台市集。（記者胡舜翔攝）

「戲台咖」營運總監鄭佳睿說，「戲台咖」是台語「戲台下」之意，事實上，位於劇院觀眾席和側台下方的「戲台咖」，確實是在戲台「腳下」。

為了讓「戲台咖」成為看戲經驗的延伸，營運團隊把劇場概念融入營業空間，「戲台市集」、「戲台茶館」像側台，提供精準、迅速的服務，「戲台酒館」則像後台，流露性感、私密的氣氛。

國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台茶館。（記者胡舜翔攝）

兩廳院副總監李君偉透露，重新開張後，「戲台酒館」將在每周五、六、日延長營業時間到凌晨1點，屆時在看完表演後與三五好友小聚，討論觀後感，將不愁沒地方去。

「戲台咖」等戲劇院公共空間2月25日起對外試營運，之後無垢舞蹈劇場《潮》將進場裝台、技排，3月8日起演出5天6場，是戲劇院整修完成後第一檔節目。

國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台書店。（記者胡舜翔攝）國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台書店。（記者胡舜翔攝）國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台酒館。（記者胡舜翔攝）國家戲劇院重新開幕，打造「戲劇咖」人文空間，圖為戲台書店。（記者胡舜翔攝）

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