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和歐洲人一樣潮！ IKEA推出自行車

2017/02/21 20:13

IKEA推出造型優雅的北歐風自行車，讓人可以跟著歐洲人一樣，時尚又環保地在城市穿梭，腳踏車26吋19,900元，前貨架1,490元。（IKEA提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕沒有看錯！IKEA宜家家居今宣布推出自行車SLADDA。一如既往的「平整包裝」，要自行DIY組裝，還可加購需要的各式配件，讓單車功能更多變化，讓人在城市中可更減碳環保地移動。

遊歐常見歐洲人慣常在自行車後面加上拖車載貨，甚至載小孩的有趣景象，現在在台灣也可以實現了。SLADDA前貨架可置放日常生活隨身物、單車包可以掛在後貨架上，也能當後背包使用；拖車還可解決搬運大量物品的需求。且SLADDA自行車與配件，也因突破性的設計而獲得2016紅點設計獎產品設計類別的「最佳設計獎」，暨時尚又環保。

加上拖車後，方便搬運重物，也可變成手拉車，拖車9,900元。（IKEA提供）

IKEA近年來針對城市日漸擁擠的生活空間多有著墨，根據永續發展的環保理念，IKEA設計師與產品開發人員跟著自行車騎士在城市中騎了3天，最後提出了SLADDA自行車與各種配件的構想，希望讓人們能擁有更方便又靈活的交通工具，同時又不會對地球造成負擔。

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