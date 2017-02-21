開播不到1月又爆 參賽者暴力奪取同學錢財

擁有或得評審好評實力的參賽者梁弘元，被爆出過去的黑歷史，可能會因此從節目下車。（翻攝自中部日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝《高校Rapper》近日開播，讓懷有饒舌歌手夢的高中生能夠同場較量，不過才播不到1個月，先爆出表現優異的參賽者張龍俊約砲未成年及叫朋友一起來揍自己母親的醜聞，日前又傳出另一名參賽者被爆出過去品格不良。

節目中受到矚目的高顏值參賽者張龍俊（左），最近被扒出約砲未成年等醜聞，其國會議員父親也受兒子行為連累而辭去黨內職務。（翻攝自Money Today）

參賽者梁弘元在上周節目中因卓越的實力深受評審好評，過去也參報名另一個饒舌比賽的節目《Show Me The Money》，而備受觀眾矚目，沒想到近日韓網卻傳出他的「黑歷史」，爆料梁弘元國小國中時期，除了未成年喝酒及抽菸外，更是有名的暴力份子，曾以暴力強搶同學的財物，因此多次收到校方的警告。網友對此看法不一，有些認為沒有明確證據證實梁弘元所為，有些人則希望梁弘元直接離開節目。

網路曝光梁弘元的黑歷史，未成年飲酒吸菸引發議論。（翻攝自Insight）

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