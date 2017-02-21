抓包嘎嘎同時劈3女 寶兒遭爆堵家門吼「給我下來！」

嘎嘎過去因感情混亂遭退團，近日又「舊疾復發」。（翻攝自嘎嘎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前MP魔幻力量成員的嘎嘎，先後和安心亞、偶像女團Popu Lady的寶兒、「花褲妹」Kincy傳出交往，近日又被拍到摟著E奶妹kelly回家，不過最新爆料指出，嘎嘎依舊不改劈腿惡習，在MV拍攝現場，當天分別帶著寶兒和Kincy約會，讓寶兒徹底崩潰。

據傳「花褲妹」Kincy和嘎嘎藕斷絲連。（翻攝自Kincy IG）

據《鏡周刊》報導，有讀者爆料嘎嘎在跟Kelly交往期間，依舊和寶兒、Kincy保有密切關係，嘎嘎手段之高明讓這3人都以為自己是「正宮」，更扯的是，今年1月中嘎嘎在台中某隧道拍攝MV《男子漢》時，還「分配時間」讓Kincy和寶兒錯開來探班，工作人員更指證歷歷：「嘎嘎上午先帶著花褲妹Kincy來現場，下午寶兒就來了，兩個女生都與嘎嘎互動滿親密的。」

嘎嘎（左）再劈腿被抓包後已讀不回寶兒（右）（翻攝自臉書）

Kincy還故意將探班照上傳，據傳寶兒得知後情緒激動傳訊質問，嘎嘎卻耍孬已讀不回，Kincy也立馬刪除該張照片，寶兒不滿自己的癡情換來絕情，便天天到嘎嘎家樓下堵人，甚至鄰居都知情，「她（寶兒）幾乎天天都來，但是嘎嘎都死不開門，某次等到受不了，寶兒直接在樓下用吼的說：『潘俊佳（嘎嘎本名）你給我下來！』」

對於嘎嘎再次花心尬三女的爆料，嘎嘎經紀人低調表示私事不多作回應，寶兒所屬經紀公司則回應，「不實傳言不想多說什麼，他們就是朋友。」

