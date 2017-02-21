鼓鼓擺盤噴少女心 「女友視角」野餐畫面曝光

鼓鼓首次野餐好開心。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕鼓鼓從小就喜歡和媽媽進廚房做菜，學習當二廚，最近受邀拍攝一系列「輕鬆備餐方案」影片，剛好讓他有發揮機會，不只會料理，連擺盤都自覺好美，被工作人員笑說他在料理方面真是「少女心」噴發。

鼓鼓做的可愛飯糰。（相信音樂提供）

之前鼓鼓受邀幫全聯福利中心、桂冠食品以線上直播粉絲見面會的方式，分享「湯圓創意吃法」，直播影片在短時間內擁有60萬觸及率，讓廠商看好他的人氣，這次再度合作，請鼓鼓鼓鼓演繹三個情境，包括「睡過頭的大明星」快速早餐蛋沙拉篇、「收工後的單人晚餐」零失敗料理晚餐篇以及「甜蜜雙人野餐去」超卡哇伊飯糰篇，3支影片足足拍攝12小時。

鼓鼓不但展現出「呆萌」賴床的一面，更有令粉絲們害羞的「女友視角」野餐畫面。鼓鼓透露，私底下的他不會賴床，過去也從來沒有野餐過，拍攝影片讓他有「第一次」新鮮體驗。

鼓鼓做菜很有架勢。（相信音樂提供）

談到料理，鼓鼓說平常很少和朋友分享，笑說：「我只會下麵給自己吃，或是給家人吃。」

鼓鼓宣傳期邁入尾聲，2月26日將在屏東太平洋百貨、嘉義新光三越，以及2月27日在板橋大遠百舉辦「最終回」《MAKE IT REAL 鼓鼓可以唷》簽唱會。

鼓鼓野餐，「女友視角」很甜蜜。（相信音樂提供） 鼓鼓私下不太會賴床。（相信音樂提供）