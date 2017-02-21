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宋慧喬穿超露！倫敦朝聖即看即買

2017/02/21 18:39

宋慧喬著露肩洋裝優雅看秀。（Burberry提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕英國精品Burberry在倫敦時間20日晚間7點半（台灣時間21日凌晨3點半）於倫敦2017秋冬女裝週帶來「即看即買」的2017年「2月男女裝系列」大秀，宋慧喬穿著Burberry新裝出席看秀；一款不對稱的露肩洋裝襯托女神姿態、艷光四射！

Burberry這次新作深受公共雕塑藝術的先驅、英國現代主義雕塑家亨利‧摩爾（Henry Moore，1898－1986）的作品和個人風格所影響，宋慧喬搶先穿上的新裝樣式即流露出設計師所探索其雕塑作品及線條、材質和創作元素。

Burberry在倫敦2017秋冬女裝週帶來2017年2月男女裝系列大秀。（Burberry提供）

宋慧喬更參觀Burberry與亨利‧摩爾基金會合作舉辦「Henry Moore: Inspiration & Process」展覽。此展對外開放一週、供大眾近距離認識摩爾的創作方式及在雕塑方面不斷變化的想法。

宋慧喬參觀「Henry Moore: Inspiration & Process」特展。（Burberry提供）

這是Burberry繼去年九月倫敦時裝週後、第二次以時尚秀帶來「即看即買」的新時代體驗，品牌執行長兼創意總監Christopher Bailey成功實現他的願景：打破季節與地區的疆界，在時裝秀結束後皆可在Burberry的實體、數位和合作零售通路，立即購買當晚展出的所有男女裝服飾。

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