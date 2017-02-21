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老是重演「足歹勢」 吳念真：下半年一定會把《人間7》寫出來！

2017/02/21 18:28

《人間條件六》暌違3年重新搬上舞台，圖為柯一正（左起）、吳念真、羅北安。（記者胡舜翔攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕綠光劇團製作、吳念真編導的舞台劇「人間條件」系列，因深受歡迎，2001年推出以來便不斷重演。吳念真說，身為「活人」，一直舊作重演讓他「足歹勢」，這次綠光又要重演《人間6》，為了補償這種愧疚感，他下半年一定會把《人間條件7》寫出來！

《人間條件6：未來的主人翁》是吳念真第一部以六、七年級生為主角的舞台作品，有別過去5部「從頭說到尾」的敘事模式，用多條故事線串起中壯一輩面對父母照護、兒女教養、不孕、物價攀升等壓力的心酸和掙扎，是一部舉重若輕，令人捧腹也直指沉重的舞台劇。

《人間條件六》暌違3年重新搬上舞台，導演吳念真為三明治世代發聲。（記者胡舜翔攝）

吳念真貼近生活的編導手法，讓許多觀眾從《人間6》看到自己。吳念真說，《人間6》回收的問卷，是人間系列裡面最多的，「看那些問卷的時候，我覺得好像不是在看問卷，而是跟一群年輕朋友在對談。」

《人間條件六》暌違3年重新搬上舞台，圖為柯一正（左起）、吳念真、羅北安。（記者胡舜翔攝）

這次重演，原班底柯一正、羅北安、吳世偉、范瑞君、吳定謙、張靜之將再度參與。羅北安說，他飾演的「宋老師」因為中風癱瘓，上半場只會發出5次呻吟聲，剛拿到劇本的時覺得沒有發揮，很失望，「想不到很多觀眾看完戲後寫問卷告訴我們，他聽到第一聲呻吟，想到家中久病的長輩，眼淚就掉下來了。」

飾演企業家、和吳定謙演出父子的柯一正說，他是唯一一個從《人間1》演到《人間6》，每集都演，而且戲份愈來愈重的演員，吳念真每次都威脅他，說「如果你演不好，我就上！」因為角色被吳念真搶走太丟臉，他連開車時都在練口氣和背台詞，來保住自己的角色。

另外，朱德剛和莊瓊如將接替2014首演時李永豐和林美秀的角色。吳念真誇朱德剛是「準確」的演員，還不忘漏老朋友李永豐的氣：「朱德剛絕對比李美國（李永豐的綽號）準，李美國那種在台上摔杯子的演法，完全是八點檔諧星的方式。」

《人間條件6》4月14、15日在台中中山堂首演，接著巡迴台南、新竹、台北、高雄，購票至兩廳院售票系統。

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