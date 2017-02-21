（影音）TWICE回歸空降冠軍 子瑜賣萌謝粉絲

子瑜在官方的Instagram感謝粉絲的支持。（翻攝自TWICE官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「TWICE」昨日推出新歌《KNOCK KNOCK》，不僅橫掃8個音源榜冠軍，MV在YouTube上架一天就突破千萬點閱，打破先前推出的夯曲《TT》紀錄。其中MV除了展現成員不同造型外，更連結到上支MV的故事情節，讓粉絲大呼超有巧思，也期待看到TWICE上音樂節目表演新歌。

TWICE日前在首爾舉行首場演唱會。（翻攝自TWICE官方臉書）

推出新歌立刻獲得廣大迴響，不少網友表示看完MV後，「要成為ONCE（「TWICE」官方粉絲的稱呼）了」子瑜今日在官方Instagram用中韓文感謝粉絲，po出的短短影片中，看到子瑜抱著愛犬Gucci，並用臉蹭著牠的雙頰，最後還張嘴擺出超萌表情，讓粉絲看了直呼羨慕，還想變成那隻狗。

TWICE新歌《KNOCK KNOCK》雖然日前造型挨批，但可愛活潑的曲風和MV廣受粉絲歡迎。（翻攝自TWICE官方臉書）