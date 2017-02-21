（影音）婚禮出糗全場笑翻 林可彤崩潰：老公都哭不出來

林可彤（右）日前甜嫁老公TOM（左）。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林可彤日前和瑞士的銀行副總裁TOM舉辦盛大婚宴，現場星光雲集，浪漫指數破表，不過林可彤上午在教堂準備出場時，高跟鞋卻卡在地板動彈不得，讓她又好氣又好笑，事後她也分享該片段直呼：「是什麼樣的新娘，會在大婚那天發生這種事」。



林可彤高跟鞋糗卡地板，惹得全場哄堂大笑。（翻攝自林可彤臉書）

林可彤大婚當天上午在教堂進行儀式，現場氣氛原本相當感人，不料教堂門一開，林可彤卻突然一個重心不穩，原來她的高跟鞋就這麼硬生生卡在地板縫隙裡，搞得在場工作人員急忙前去解救，浪漫的一刻瞬間「凸槌」，讓她超級難忘，事後也在臉書分享影片，坦言這是她婚禮最喜歡的片段，更笑稱：「老公本來快哭了，有這種老婆都哭不出來了」

林可彤（右）連婚禮也很有傻大姐的風格。（資料照，記者胡舜翔攝）

不少網友看完影片也都笑慘，紛紛留言「幸福到連鞋子都忌妒妳了~^^」、「也太像你的風格了吧~so cute」、「連凸槌都好看，讓人很難不欣賞的可彤」。

相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）