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宮澤理惠愛情事業雙贏 情人節黏「V6」森田剛甜蜜泡湯

2017/02/21 14:59

宮澤理惠近來感情、事業都相當順遂。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕43歲女星宮澤理惠近來事業、愛情兩得意，她憑電影《幸福湯屋》罹癌母親一角，在日橫掃多項影后獎項；情人節前一晚她被日媒目擊，拋下8歲女兒，與緋聞男友「V6」37歲成員森田剛甜蜜入住高檔溫泉旅館，開心度過2人時光。

宮澤理惠、「V6」森田剛去年因合作舞台劇結緣。（翻攝自網路）理惠去年3月帶著女兒離婚，成為單親媽，去年8月她與森田剛因合作舞台劇結緣，10月底爆出戀情後，多次被目擊約會，還被抓包密遊沖繩，戀情進展相當順利。《週刊女性》報導，理惠近來趁著舞台劇公休假期，與森田剛甜蜜度過情人節，小倆口在13日晚間入住某溫泉飯店，為避開晚間6點的入住人潮，特地選在較晚的8點時進出；房間也是特殊房型，位置離主館有段距離，不受其他客人打擾，還設有露天溫泉以及蒸氣室，泡溫泉泡累了也能在房間外的庭園散步，安心度過2人的約會時光。而理惠入住當天，素顏現身外，也未戴上口罩變裝，似乎相當享受約會時光，2人在隔天14日中午退房。

報導中指出，該旅館隱密度高，深受藝人們喜愛，館內設有停車場，下車後有專人提行李，離開時也幾乎不會與其他人客人碰面。該旅館一晚單人要價約日幣8萬元（約台幣2萬1千元），據傳木村拓哉夫妻也是該旅館常客。

宮澤理惠去年離婚，獨自撫養讀小一的女兒。（翻攝自週刊女性）

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