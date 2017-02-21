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EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂

2017/02/21 15:20

LAY。（資料照，記者王文麟攝）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「EXO」日前赴香港開唱，2場演唱會共吸引2萬名鐵粉朝聖，沒想到演唱會完美落幕後，近日卻有一段中國成員LAY險遭玻璃瓶砸頭的影片在微博瘋傳，引發粉絲眾怒，紛紛將相關留言轉發到LAY的中國工作室，質疑演唱會維安工作未到位。

LAY在香港演唱會上險遭玻璃瓶襲擊。（翻攝自微博）

個人活動繁忙的LAY，久違與「EXO」合體，11、12日的香港演唱會也是他2017年第一個參與的團體活動，演唱會尾聲之際，突然有粉絲從高空丟下玻璃瓶，正在底下向觀眾席鞠躬致謝的LAY幸運逃過一劫，而當時玻璃瓶落下的地方更散滿玻璃碎片，讓歌迷們痛斥扔玻璃瓶的人根本就是「蓄意謀殺」，甚至一度流傳是Anti粉絲所為。不過，事後有網友在網上留言表示，因為想要引起偶像注意才做出這樣的舉動，強調自己並無惡意，希望粉絲們能給他改過自新的機會，向偶像及其他歌迷致歉，粉絲們也慶幸LAY福大並未受傷，算是不幸中的大幸。

事後有粉絲網上致歉，表示為引起偶像注意才做出此舉，並無惡意。（翻攝自網路）

影片約3分50秒處，LAY險遭玻璃瓶襲擊：請點

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