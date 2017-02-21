忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」
2017/02/21 15:12
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽外型甜美，近日行為卻經常脫序，先是被爆出在路邊崩潰大哭又哈菸，隨後又疑似在微博開啟私人帳號，發文大爆粗口，就連粉絲後援會都宣布解散，21日又再度發文表示：「8年了才敢為自己說話。」
鄭爽近日疑似在微博開私人帳號「Yeah虛擬小號」，每每貼文屢飆髒話，今她又發文表達心情，談到自己出道以來所受的苦，忍不住大罵：「難道都要像我一樣，8年了才敢為自己說話嗎？沒錯，我就是這麼跩，這麼不懂討好，都去他媽的吧！」有粉絲心疼留言，希望她可以找別的宣洩管道，不要再破壞自己形象了，而鄭爽則回應：「禁欲太久，我也是人」，隨後她再度發文表示：「看我不爽來吧」、「網路垃圾太多」，又引發網友熱議。
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