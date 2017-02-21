限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」

2017/02/21 15:12

鄭爽近日是非不斷。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽外型甜美，近日行為卻經常脫序，先是被爆出在路邊崩潰大哭又哈菸，隨後又疑似在微博開啟私人帳號，發文大爆粗口，就連粉絲後援會都宣布解散，21日又再度發文表示：「8年了才敢為自己說話。」

鄭爽近日疑似在微博開私人帳號「Yeah虛擬小號」，每每貼文屢飆髒話，今她又發文表達心情，談到自己出道以來所受的苦，忍不住大罵：「難道都要像我一樣，8年了才敢為自己說話嗎？沒錯，我就是這麼跩，這麼不懂討好，都去他媽的吧！」有粉絲心疼留言，希望她可以找別的宣洩管道，不要再破壞自己形象了，而鄭爽則回應：「禁欲太久，我也是人」，隨後她再度發文表示：「看我不爽來吧」、「網路垃圾太多」，又引發網友熱議。

鄭爽微博全文。（翻攝自微博）

鄭爽回應網友。（翻攝自微博）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

相關新聞

推薦新聞
驕傲女兒不靠爸 70歲資深男星不急當阿公 驕傲女兒不靠爸 70歲資深男星不急當阿公
2017/02/21 07:41
宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
2017/02/21 07:13
（影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」 （影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」
2017/02/21 10:17
當菜籃族也很時尚！孫芸芸美腳踩超市 當菜籃族也很時尚！孫芸芸美腳踩超市
2017/02/21 07:26
老公跟錢有仇為哪樁？孫翠鳳傾家蕩產做好戲 老公跟錢有仇為哪樁？孫翠鳳傾家蕩產做好戲
2017/02/21 08:07
弄我別弄我家人！楊冪霸氣護夫 弄我別弄我家人！楊冪霸氣護夫
2017/02/21 12:32
孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王 孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王
2017/02/21 09:28
從不開燈洗澡限時2分鐘！小提琴家摳門弄出7億 從不開燈洗澡限時2分鐘！小提琴家摳門弄出7億
2017/02/21 07:11
女偶像遭亂砍後首開庭 男陪審員突昏倒 女偶像遭亂砍後首開庭 男陪審員突昏倒
2017/02/21 09:37
范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
2017/02/21 08:45
演唱會脫序胡言亂語 66歲男星自爆失智症 演唱會脫序胡言亂語 66歲男星自爆失智症
2017/02/21 13:03
阿達屢遭女生拒 原因竟是像... 阿達屢遭女生拒 原因竟是像...
2017/02/21 07:06
（影音）愛貓彎腳走路太可愛 陳喬恩笑歪 （影音）愛貓彎腳走路太可愛 陳喬恩笑歪
2017/02/21 08:48
上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期 上尉詩人爆料 莉亞公主生前早預言死期
2017/02/21 07:25
（影音）被鄧佳華舔臉！網紅透露最噁爛性騷擾 （影音）被鄧佳華舔臉！網紅透露最噁爛性騷擾
2017/02/21 11:29
忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」 忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」
2017/02/21 15:12
那天傳來爺爺輕生 劉奕兒崩潰痛哭失聲 那天傳來爺爺輕生 劉奕兒崩潰痛哭失聲
2017/02/21 13:53
「不唱歌能幹麼」 黃小琥熬過低潮打出一片天 「不唱歌能幹麼」 黃小琥熬過低潮打出一片天
2017/02/21 08:35
熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家 熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家
2017/02/21 15:29
（影音）裘莉煮蟲蟲大餐學生存 愛女捧場啃蜘蛛 （影音）裘莉煮蟲蟲大餐學生存 愛女捧場啃蜘蛛
2017/02/21 12:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.