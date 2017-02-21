那天傳來爺爺輕生 劉奕兒崩潰痛哭失聲

劉奕兒回憶得知爺爺過世消息當天，崩潰大哭。（記者趙世勳攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕劉奕兒近期主演電視劇《浮士德的微笑》，昨她參加資深演員高鳴（劉明哲）的告別式，才讓她低調隱藏的孫女身份曝光，近日她在臉書透露當天得知爺爺輕生消息時的心情，坦言當下腦中一片空白，下一秒便崩潰大哭，淒厲的哭喊聲傳遍片場，隔天她仍強忍悲痛，打起精神敬業完成工作，堅強模樣令旁人心疼不已。

劉奕兒（左）是高鳴（右）的親孫女。（組合圖，翻攝自臉書、公視提供）劉奕兒回憶得知爺爺離世的當天，她接到爸爸的電話，電話那頭傳來「⋯爺爺 X X X X 走了」，讓她瞬間崩潰大喊「為什麼？為什麼要這樣？」哭到渾身發抖，頓時語無倫次，直到最後整個人漸漸失去知覺。後來因為爸爸的一句話「聽你這樣哭，爸爸會很難過。」才讓她冷靜了下來。

接到消息的隔天，劉奕仍照常上工，儘管悲痛欲絕她也強忍淚水，甚至在活動開始前躲進廁所穩定情緒，讓自己變得異常安靜，而身旁的工作人員見狀，想上前給予安慰擁抱，也被她拒絕，「現在抱我，我一定會哭。」最後她也透露，爺爺對她留下的最後一句話：「思廷，要加油！」她也表示一定會堅強，更感謝外界的關心。