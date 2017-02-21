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（影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」

2017/02/21 10:17

KID（右）和許維恩（左）在直播中放閃。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「KID」林柏昇與大3歲女友許維恩不時大方放閃，感情相當穩定。KID近來開拓事業版圖，與朋友合夥開火鍋店，昨他自家火鍋店直播，將過33歲生日的他，收到各界好友的祝福，而女友許維恩則應粉絲要求，在直播中大方獻吻，讓KID開心表示：「這是最好的生日禮物。」

KID於20日晚間在自己投資的火鍋店過生日，到場好友包括《綜藝玩很大》製作團隊、藝人小禎、佩甄等人，他在臉書開直播分享，觀看人數超過1萬人，當他介紹到身旁的女友許維恩時，甜蜜的說：「最大的重點就是這個人。」而許維恩則嬌羞回應：「幹嘛啦！」2人大方放閃，影片最後粉絲們紛紛留言要求許維恩獻吻，許維恩最後在KID的帽子上對著KID的LOGO親了一下，害羞表示：「極限了啦！」KID也直呼：「這就是最好的生日禮物。」

許維恩（左）親吻印有KID（右）標誌的帽子。（翻攝自臉書）

相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：

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