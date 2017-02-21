（影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」
2017/02/21 10:17
〔娛樂頻道／綜合報導〕「KID」林柏昇與大3歲女友許維恩不時大方放閃，感情相當穩定。KID近來開拓事業版圖，與朋友合夥開火鍋店，昨他自家火鍋店直播，將過33歲生日的他，收到各界好友的祝福，而女友許維恩則應粉絲要求，在直播中大方獻吻，讓KID開心表示：「這是最好的生日禮物。」
KID於20日晚間在自己投資的火鍋店過生日，到場好友包括《綜藝玩很大》製作團隊、藝人小禎、佩甄等人，他在臉書開直播分享，觀看人數超過1萬人，當他介紹到身旁的女友許維恩時，甜蜜的說：「最大的重點就是這個人。」而許維恩則嬌羞回應：「幹嘛啦！」2人大方放閃，影片最後粉絲們紛紛留言要求許維恩獻吻，許維恩最後在KID的帽子上對著KID的LOGO親了一下，害羞表示：「極限了啦！」KID也直呼：「這就是最好的生日禮物。」
相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：
相關新聞
- KID密籌情人禮 生日打槍女友禮物
- 許維恩甜談KID貼心舉動 洩結婚進度...
- 優酪乳學問大 專家為你解密
- KID自認妻奴 拚存3千萬娶許維恩
- KID跨年孤單拚賺錢 許維恩放送驚喜閃爆
- 小學生對抗課業的最強助攻
- 生日禮物是自己！ KID寵愛貼文閃瞎網友
- 吳宗憲Kid前進非洲 吞藥保命
- 詹惟中爆Kid、許維恩感情危機 女方想婚男方想拚
- 許維恩慶生 放送無碼全裸照
- KID穩交許維恩 詹惟中看衰：分手機率比結婚高
- KID霸氣掏百萬救美體店 不願讓許維恩努力泡湯
- 許維恩搶搭大平台 同房Kid做這件事
- Kid又多又長展雄風 許維恩修毛添情趣
- Kid同居好性福！許維恩修毛增情趣
- Kid初戀女友現身 愷樂虧「你剛剛有遇見維恩？」
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- Kid首度同框許維恩 姊弟助陣
推薦新聞