致敬奧斯卡參賽強片！《動物方城市》亂入《樂來越愛你》

《動物方城市》主角亂入入圍高達14項的《樂來越愛你》。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼動畫《動物方城市》叫好叫座，票房全球熱賣，除了年初一舉奪第74屆金球獎最佳動畫外，近來還風光入圍第89屆奧斯卡，奪金氣勢驚人，該片導演與編劇團隊，還特別推出一連串搞笑海報，幽默的向同場入圍的電影致敬。

《動物方城市》導演瑞奇摩爾、拜倫霍華，加上編劇傑瑞德布希，近來推出一連串惡搞海報，分別以《動物方城市》電影角色加入《樂來越愛你》、《鋼鐵英雄》、《走音天后》等同為入圍第89屆奧斯卡的電影，創意十足，讓人耳目一新。對此，導演接受《THR》專訪，透露電影雖然已經上映1年多，不過仍想為這些角色創造全新的世界觀，並表示「在這頒獎的季節裡，我們想要為2016年優秀的電影表達最高的敬意」。

《動物方城市》裡的心慌豬，也搞笑亂入《鋼鐵英雄》。（翻攝自臉書）

《動物方城市》裡的B老大父女，唱《走音天后》超無違和感。（翻攝自臉書）

《動物方城市》裡的角色洪金豹，神萌客串《怪獸與牠們的產地》。（翻攝自臉書）

《動物方城市》主角茱蒂與胡尼克，亂入《赴湯蹈火》有模有樣。（翻攝自《動物方城市》臉書）