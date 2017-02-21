（影音）愛貓彎腳走路太可愛 陳喬恩笑歪

陳喬恩在微博分享幫愛貓穿新衣的影片。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳喬恩被稱為「偶像劇女王」，近年來重心移往中國。日前她曾PO出自己為愛貓Yoda剃毛的照片，昨又在微博PO出影片，只見Yoda走路的時候腳都站不直，讓陳喬恩搞笑的說：「彷彿有人騎在牠背上」。

陳喬恩20日在微博分享一段影片，影片中她的寵物貓Yoda穿著黑色衣服，緩慢的沿著櫃子走路，但他走路的姿勢怪異，前腳正常跨出步伐，後腳卻站不直彎曲著行走，原來是因為陳喬恩讓愛貓穿上敖犬送的新衣服，因為還不習慣，因此還沒辦法正常走路，讓主人陳喬恩笑開懷，並表示：「走路都像彷彿有人騎在牠背上⋯都不敢站直，實在是笑史（笑死）我了」。

Yoda後腳走路彎曲的可愛模樣，讓陳喬恩笑翻。（翻攝自秒拍）