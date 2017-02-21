老公跟錢有仇為哪樁？孫翠鳳傾家蕩產做好戲

孫翠鳳首次擔任電視製作人的工作。（明華園戲劇總團提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明華園「無敵小生」孫翠鳳近日成立工作室，積極投入大愛電視台新劇歌仔戲的電視製作，除了演出重要角色，孫翠鳳扛下製作人的職位，堅持將歌仔戲特有的演出方式搬進攝影棚，孫翠鳳表示：「當了製作人才發現製作好的作品，真的可能會傾家蕩產。」

《聯合報》報導，孫翠鳳嫁給明華園總團長陳勝福後，咬牙苦練歌仔戲基本功，成為國人心中的無敵小生。她回憶當初接到大愛台邀約時，因明華園行程非常滿，她與老公整整考慮了1年，最後才下定決心除了演出之外，另外接下製作人的工作，孫翠鳳笑言：「這才發現要製作好的作品，真的可能會傾家蕩產，也終於明白團長老公為什麼跟錢有仇！不惜成本，把錢都投入製作中。」所幸該電視劇「高僧傳-弘一法師」播出後收視率屢創佳績。