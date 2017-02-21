女偶像遭亂砍後首開庭 男陪審員突昏倒

冨田真由去年遭刺殺案件首度開庭公審，昨她悲痛出庭。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「Secret Girls」前成員冨田真由去年5月在東京演出後，遭瘋狂粉絲岩崎友宏持刀砍殺，頭、胸和背中20多刀，送醫搶救多日後，所幸撿回一命。該名狂粉以殺人未遂被起訴，昨首次開開庭審理，途中卻傳出昏倒意外，一位男陪審員在公開刺殺過程之時突然倒下。

警方公開調查報告，說明冨田真由被刺殺的事情經過，一名男陪審員突然倒下送醫。（翻攝自YouTube）冨田真由歷經搶救後撿回一命，至今仍身負重傷，昨她忍痛出庭，透過檢察官痛訴：「我的夢想被剝奪了！我實在很不甘心！」岩埼友宏也被押解出庭，而正當警方公開調查報告，還原當時的刺殺經過，陪審團中一名男陪審員忽然失去意識昏倒，導致緊急送醫而短暫休庭。

冨田真由也因嘴上的傷尚未痊癒，處於麻痺狀態，透過檢察官淚吐「我已經不能再當演員了」，更直言對方家人至今一句道歉也沒有，並請求宣判加害者重刑，「我好想他去死，如果不行的話，希望他一輩子都關進監獄，讓他出來的話，我一定會被殺掉的。」而岩埼友宏面對起訴也承認犯行，受訪時更表示後悔，但據法庭現場目擊者指出，他在聽取調查報告時，嘴角仍不時揚起笑容，毫無悔意。

岩埼友宏以殺人未遂被起訴，昨遭押解出庭。（翻攝自日網）