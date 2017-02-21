「不唱歌能幹麼」 黃小琥熬過低潮打出一片天

黃小琥曾陷入低潮期，一度對未來感到茫然。（資料照，記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕黃小琥征戰舞台多年，一路並非一帆風順，曾跌落谷底的她，一度苦到不知下一餐在哪，深陷低潮使她萌生退意，不過在她想離開唱片圈、演藝圈之時，她卻感到茫然，不知「轉行」後該何去何從，她反問自己「如果不唱歌我還能幹麼？」便選擇繼續唱下去。

《中國時報》報導，黃小琥受訪坦言，近來國內外音樂人相繼逝世令她頗有感觸，更讓她堅信「活到老唱到老」，她說：「我想，如果還能唱我就會繼續唱下去，會一直唱到不能唱為止。」若是途中遭逢壓力或低潮，她也將藉此調整心態，安排旅遊緩解，「不論哪裡的作品，只要可以感動我，都是激勵我繼續唱下去的動力。」

黃小琥對唱歌充滿熱情，歌唱實力深厚。（資料照，記者趙世勳攝）黃小琥從小對歌唱懷抱熱情，出道前就曾在PUB駐唱，靠著駐唱累積經驗，奠定了她歌唱實力，出道後她便發行第1張專輯《不只是朋友》，濃郁唱腔、充沛的情感，受到歌迷肯定，後再推出《分不到你的愛》，漸漸讓她在海外受到矚目，直到《沒那麼簡單》歌曲一推出，她的演藝事業再度攀升，《放心不下》也是她近期的代表作。